https://ria.ru/20241031/pidan-1981037766.html
Дело завели на директора турфирмы, бросившей туристов на горе Пидан
Дело завели на директора турфирмы, бросившей туристов на горе Пидан - РИА Новости, 31.10.2024
Дело завели на директора турфирмы, бросившей туристов на горе Пидан
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в отношении директора турфирмы, организовавшей турпоход на гору Пидан в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T05:50
2024-10-31T05:50
2024-10-31T05:50
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
туризм
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98577/82/985778232_0:58:605:398_1920x0_80_0_0_d4710a41cd277b86cc5d47431e00d804.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в отношении директора турфирмы, организовавшей турпоход на гору Пидан в Приморье, в котором одна из туристок отстала от группы и получила обморожение, сообщает краевая прокуратура. "После того, как 20 октября на горе Пидан сотрудники МЧС спасли двух туристов, отставших от группы, органами внутренних дел проводилась доследственная проверка. Установлено, что пострадавшие посещали гору не самостоятельно, а в составе туристической группы от фирмы из г. Артёма, однако по неустановленной причине их оставили без сопровождения, подвергнув опасности. Маршрут не был зарегистрирован в установленном порядке, что вызвало сложности при поиске заблудившихся, одна из них в результате получила обморожение", — говорится в сообщении. В сообщении указывается, что при наличии повода и оснований для возбуждения уголовного дела территориальный орган МВД не передал материалы проверки в компетентные следственные органы. "Прокурор изъял материал из производства полиции и передал для принятия решения в отдел Следственного комитета. По результатам проведенных мероприятий в отношении директора туристической компании накануне возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — отмечается в сообщении.Ранее ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщало об эвакуации силами спасателей ведомства совместно с волонтерами 54-летней туристки с переохлаждением с популярной среди туристов горы Пидан в Приморье. Сообщалось, что женщине, совершавшей восхождение в составе тургруппы, стало плохо во время спуска с вершины и она не смогла идти дальше. Вместе с женщиной у вершины остался ее брат, они провели ночь у вершины горы. Вечером следующего дня туристку эвакуировали с горы спасатели МЧС и волонтеры, она была госпитализирована с переохлаждением.
https://ria.ru/20241021/primore-1979058880.html
https://ria.ru/20240722/evakuatsiya-1961114934.html
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98577/82/985778232_0:1:605:454_1920x0_80_0_0_de6e3b9e93e809d5a9346407d4dbcc05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, туризм, общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край, Туризм, Общество
Дело завели на директора турфирмы, бросившей туристов на горе Пидан
Представители турфирмы оставили без помощи отставших туристов в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в отношении директора турфирмы, организовавшей турпоход на гору Пидан в Приморье, в котором одна из туристок отстала от группы и получила обморожение, сообщает краевая прокуратура.
"После того, как 20 октября на горе Пидан сотрудники МЧС спасли двух туристов, отставших от группы, органами внутренних дел проводилась доследственная проверка. Установлено, что пострадавшие посещали гору не самостоятельно, а в составе туристической группы от фирмы из г. Артёма, однако по неустановленной причине их оставили без сопровождения, подвергнув опасности. Маршрут не был зарегистрирован в установленном порядке, что вызвало сложности при поиске заблудившихся, одна из них в результате получила обморожение", — говорится в сообщении.
В сообщении указывается, что при наличии повода и оснований для возбуждения уголовного дела территориальный орган МВД не передал материалы проверки в компетентные следственные органы.
"Прокурор изъял материал из производства полиции и передал для принятия решения в отдел Следственного комитета. По результатам проведенных мероприятий в отношении директора туристической компании накануне возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — отмечается в сообщении.
Ранее ГУ МЧС России
по Приморскому краю
сообщало об эвакуации силами спасателей ведомства совместно с волонтерами 54-летней туристки с переохлаждением с популярной среди туристов горы Пидан в Приморье. Сообщалось, что женщине, совершавшей восхождение в составе тургруппы, стало плохо во время спуска с вершины и она не смогла идти дальше. Вместе с женщиной у вершины остался ее брат, они провели ночь у вершины горы. Вечером следующего дня туристку эвакуировали с горы спасатели МЧС и волонтеры, она была госпитализирована с переохлаждением.