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Канделаки предложила Петросяну стать резидентом Comedy Club - РИА Новости, 31.10.2024
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Шоубиз
 
13:55 31.10.2024 (обновлено: 14:17 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/petrosyan-1981141919.html
Канделаки предложила Петросяну стать резидентом Comedy Club
Канделаки предложила Петросяну стать резидентом Comedy Club - РИА Новости, 31.10.2024
Канделаки предложила Петросяну стать резидентом Comedy Club
Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки предложила писателю-юмористу Евгению Петросяну стать постоянным резидентом развлекательного шоу Comedy Club, сообщила... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:55
2024-10-31T14:17
шоубиз
евгений петросян
тина канделаки (тинатин канделаки)
гарик харламов (игорь)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки предложила писателю-юмористу Евгению Петросяну стать постоянным резидентом развлекательного шоу Comedy Club, сообщила пресс-служба телеканала. В сентябре пресс-служба ТНТ сообщала РИА Новости, что шоу Comedy Club, которое выходило 19 лет, закрывается. Позже креативный продюсер проекта Гарик Харламов и ведущий Павел Воля опровергли закрытие программы, сообщив, что это означает лишь завершение старого этапа Comedy Club, и анонсировали новый сезон. По словам Харламова, шоу всегда развивалось и адаптировалось "к новому времени". "На фоне того, что происходит в выпуске, у нас возникло обсуждение: а мог бы Петросян гипотетически быть резидентом Comedy Club? Он мог бы быть патриархом Comedy Club, если бы этого захотел. Евгений Ваганович, милости просим! Если когда-нибудь решите выходить на сцену Comedy Club на регулярной основе, знайте, наши двери для вас открыты. Ждём на ТНТ", - приводятся слова Канделаки в сообщении пресс-службы. Советский и российский артист, юморист и телеведущий Евгений Петросян 1 ноября примет участие в специальном выпуске Comedy Club на ТНТ. Помимо Петросяна, в нем примут участие Юрий Гальцев, Геннадий Ветров и Александр Морозов, артисты "Уральских пельменей" и "Однажды в России". Выступление Петросяна в выпуске станет первым появлением юмориста на сцене Comedy Club. Но при этом, как отмечает Канделаки, возможно, не последним.
https://ria.ru/20240320/petrosyan-1934464010.html
https://ria.ru/20240925/harlamov-1974714006.html
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евгений петросян, тина канделаки (тинатин канделаки), гарик харламов (игорь), уральские пельмени
Шоубиз, Евгений Петросян, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Гарик Харламов (Игорь), Уральские пельмени
Канделаки предложила Петросяну стать резидентом Comedy Club

Канделаки: Петросян при желании мог бы быть патриархом Comedy Club

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПисатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки предложила писателю-юмористу Евгению Петросяну стать постоянным резидентом развлекательного шоу Comedy Club, сообщила пресс-служба телеканала.
В сентябре пресс-служба ТНТ сообщала РИА Новости, что шоу Comedy Club, которое выходило 19 лет, закрывается. Позже креативный продюсер проекта Гарик Харламов и ведущий Павел Воля опровергли закрытие программы, сообщив, что это означает лишь завершение старого этапа Comedy Club, и анонсировали новый сезон. По словам Харламова, шоу всегда развивалось и адаптировалось "к новому времени".
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"На фоне того, что происходит в выпуске, у нас возникло обсуждение: а мог бы Петросян гипотетически быть резидентом Comedy Club? Он мог бы быть патриархом Comedy Club, если бы этого захотел. Евгений Ваганович, милости просим! Если когда-нибудь решите выходить на сцену Comedy Club на регулярной основе, знайте, наши двери для вас открыты. Ждём на ТНТ", - приводятся слова Канделаки в сообщении пресс-службы.
Советский и российский артист, юморист и телеведущий Евгений Петросян 1 ноября примет участие в специальном выпуске Comedy Club на ТНТ. Помимо Петросяна, в нем примут участие Юрий Гальцев, Геннадий Ветров и Александр Морозов, артисты "Уральских пельменей" и "Однажды в России".
Выступление Петросяна в выпуске станет первым появлением юмориста на сцене Comedy Club. Но при этом, как отмечает Канделаки, возможно, не последним.
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ШоубизЕвгений ПетросянТина Канделаки (Тинатин Канделаки)Гарик Харламов (Игорь)Уральские пельмени
 
 
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