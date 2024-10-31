https://ria.ru/20241031/petrosyan-1981141919.html

Канделаки предложила Петросяну стать резидентом Comedy Club

Канделаки предложила Петросяну стать резидентом Comedy Club - РИА Новости, 31.10.2024

Канделаки предложила Петросяну стать резидентом Comedy Club

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки предложила писателю-юмористу Евгению Петросяну стать постоянным резидентом развлекательного шоу Comedy Club, сообщила... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:55

2024-10-31T13:55

2024-10-31T14:17

шоубиз

евгений петросян

тина канделаки (тинатин канделаки)

гарик харламов (игорь)

уральские пельмени

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки предложила писателю-юмористу Евгению Петросяну стать постоянным резидентом развлекательного шоу Comedy Club, сообщила пресс-служба телеканала. В сентябре пресс-служба ТНТ сообщала РИА Новости, что шоу Comedy Club, которое выходило 19 лет, закрывается. Позже креативный продюсер проекта Гарик Харламов и ведущий Павел Воля опровергли закрытие программы, сообщив, что это означает лишь завершение старого этапа Comedy Club, и анонсировали новый сезон. По словам Харламова, шоу всегда развивалось и адаптировалось "к новому времени". "На фоне того, что происходит в выпуске, у нас возникло обсуждение: а мог бы Петросян гипотетически быть резидентом Comedy Club? Он мог бы быть патриархом Comedy Club, если бы этого захотел. Евгений Ваганович, милости просим! Если когда-нибудь решите выходить на сцену Comedy Club на регулярной основе, знайте, наши двери для вас открыты. Ждём на ТНТ", - приводятся слова Канделаки в сообщении пресс-службы. Советский и российский артист, юморист и телеведущий Евгений Петросян 1 ноября примет участие в специальном выпуске Comedy Club на ТНТ. Помимо Петросяна, в нем примут участие Юрий Гальцев, Геннадий Ветров и Александр Морозов, артисты "Уральских пельменей" и "Однажды в России". Выступление Петросяна в выпуске станет первым появлением юмориста на сцене Comedy Club. Но при этом, как отмечает Канделаки, возможно, не последним.

https://ria.ru/20240320/petrosyan-1934464010.html

https://ria.ru/20240925/harlamov-1974714006.html

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евгений петросян, тина канделаки (тинатин канделаки), гарик харламов (игорь), уральские пельмени