Канделаки предложила Петросяну стать резидентом Comedy Club
Канделаки: Петросян при желании мог бы быть патриархом Comedy Club
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПисатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки предложила писателю-юмористу Евгению Петросяну стать постоянным резидентом развлекательного шоу Comedy Club, сообщила пресс-служба телеканала.
В сентябре пресс-служба ТНТ сообщала РИА Новости, что шоу Comedy Club, которое выходило 19 лет, закрывается. Позже креативный продюсер проекта Гарик Харламов и ведущий Павел Воля опровергли закрытие программы, сообщив, что это означает лишь завершение старого этапа Comedy Club, и анонсировали новый сезон. По словам Харламова, шоу всегда развивалось и адаптировалось "к новому времени".
"На фоне того, что происходит в выпуске, у нас возникло обсуждение: а мог бы Петросян гипотетически быть резидентом Comedy Club? Он мог бы быть патриархом Comedy Club, если бы этого захотел. Евгений Ваганович, милости просим! Если когда-нибудь решите выходить на сцену Comedy Club на регулярной основе, знайте, наши двери для вас открыты. Ждём на ТНТ", - приводятся слова Канделаки в сообщении пресс-службы.
Советский и российский артист, юморист и телеведущий Евгений Петросян 1 ноября примет участие в специальном выпуске Comedy Club на ТНТ. Помимо Петросяна, в нем примут участие Юрий Гальцев, Геннадий Ветров и Александр Морозов, артисты "Уральских пельменей" и "Однажды в России".
Выступление Петросяна в выпуске станет первым появлением юмориста на сцене Comedy Club. Но при этом, как отмечает Канделаки, возможно, не последним.
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