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"План победы" нужен Киеву, чтобы узаконить конфликт, заявил Песков
"План победы" нужен Киеву, чтобы узаконить конфликт, заявил Песков - РИА Новости, 31.10.2024
"План победы" нужен Киеву, чтобы узаконить конфликт, заявил Песков
Все "планы мира" и "планы победы" Киева сводятся к тому, чтобы скорее затянуть по уши в конфликт страны Запада и узаконить это, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:04
2024-10-31T12:04
2024-10-31T12:04
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Все "планы мира" и "планы победы" Киева сводятся к тому, чтобы скорее затянуть по уши в конфликт страны Запада и узаконить это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что пункт так называемого "плана победы" Владимира Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк". При этом издание отметило, что эта просьба абсолютно невыполнима."Судя по всему, все "планы мира", все "планы победы", секретные и не секретные, они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью в войну по уши страны Запада и узаконить это. Собственно, все ухищрения имеют вот такую конечную цель. Вот так мы к этому и относимся", - сказал Песков журналистам.
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в мире, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, украина
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Украина
"План победы" нужен Киеву, чтобы узаконить конфликт, заявил Песков
Песков: "планом победы" Киев затягивает Запад в конфликт