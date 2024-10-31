https://ria.ru/20241031/peskov-1981100514.html

"План победы" нужен Киеву, чтобы узаконить конфликт, заявил Песков

"План победы" нужен Киеву, чтобы узаконить конфликт, заявил Песков - РИА Новости, 31.10.2024

"План победы" нужен Киеву, чтобы узаконить конфликт, заявил Песков

Все "планы мира" и "планы победы" Киева сводятся к тому, чтобы скорее затянуть по уши в конфликт страны Запада и узаконить это, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:04

2024-10-31T12:04

2024-10-31T12:04

в мире

россия

дмитрий песков

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Все "планы мира" и "планы победы" Киева сводятся к тому, чтобы скорее затянуть по уши в конфликт страны Запада и узаконить это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что пункт так называемого "плана победы" Владимира Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк". При этом издание отметило, что эта просьба абсолютно невыполнима."Судя по всему, все "планы мира", все "планы победы", секретные и не секретные, они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью в войну по уши страны Запада и узаконить это. Собственно, все ухищрения имеют вот такую конечную цель. Вот так мы к этому и относимся", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241031/peskov-1981097704.html

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в мире, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, украина