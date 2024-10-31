https://ria.ru/20241031/peskov-1981099622.html
В Кремле прокомментировали разрешение США сделок с российскими банками
В Кремле прокомментировали разрешение США сделок с российскими банками - РИА Новости, 31.10.2024
В Кремле прокомментировали разрешение США сделок с российскими банками
Соединённые Штаты Америки занимают прагматичную позицию, когда речь идет об их интересах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:00
2024-10-31T12:00
2024-10-31T12:00
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Соединённые Штаты Америки занимают прагматичную позицию, когда речь идет об их интересах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение США продлить разрешение на сделки с российскими банками. "Вы знаете, в целом Соединенные Штаты занимают достаточно прагматичную позицию в том, что касается их собственных интересов торгово-экономических. И поэтому без каких-то колебаний принимаются решения об исключении тех или иных позиций из санкционного списка на короткий или длительный периоды времени. Но, опять же, в том случае, когда это соответствует экономическим интересам Америки. Это обычная практика", - сказал Песков журналистам. В среду США до 30 апреля 2025 года разрешили операции по сделкам, связанным с энергетикой, с Банком России и российскими коммерческими банками, включая Сбербанк, ВТБ и Росбанк, следует из лицензии американского минфина. В списке приводятся также банки "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, ВЭБ, Росбанк, "Зенит", "Санкт-Петербург", а также НКЦ.
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экономика, сша, россия, дмитрий песков, в мире
Экономика, США, Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали разрешение США сделок с российскими банками
Песков: США занимают прагматичную позицию, когда речь идет об их интересах