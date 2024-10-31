Рейтинг@Mail.ru
Минюст включил НПО из Германии в перечень нежелательных организаций - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/perechen--1981206699.html
Минюст включил НПО из Германии в перечень нежелательных организаций
Минюст включил НПО из Германии в перечень нежелательных организаций - РИА Новости, 31.10.2024
Минюст включил НПО из Германии в перечень нежелательных организаций
Минюст включил НПО из Германии Media in Cooperation and Transition gGmbH* (MiCT*) ("Средства массовой информации в сотрудничестве и трансформации" в перечень... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:04
2024-10-31T18:04
россия
германия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Минюст включил НПО из Германии Media in Cooperation and Transition gGmbH* (MiCT*) ("Средства массовой информации в сотрудничестве и трансформации" в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, сообщается на сайте министерства. "Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ... 191. № 1370-р от 30.10.2024 ... Media in Cooperation and Transition gGmbH* (MiCT*) ("Средства массовой информации в сотрудничестве и трансформации"), ФРГ", - гласит перечень.* Организация, признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20241031/genprokuratura-1981131638.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7de340d841c77200b696c4f08d8d6843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, общество
Россия, Германия, Общество
Минюст включил НПО из Германии в перечень нежелательных организаций

Минюст включил НПО из Германии MiCT в перечень нежелательных организаций в РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции
Здание Министерства юстиции - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства юстиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Минюст включил НПО из Германии Media in Cooperation and Transition gGmbH* (MiCT*) ("Средства массовой информации в сотрудничестве и трансформации" в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, сообщается на сайте министерства.
"Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ... 191. № 1370-р от 30.10.2024 ... Media in Cooperation and Transition gGmbH* (MiCT*) ("Средства массовой информации в сотрудничестве и трансформации"), ФРГ", - гласит перечень.
* Организация, признанная нежелательной в России
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Генпрокуратура признала нежелательной НПО Young Presidents Organization*
Вчера, 13:35
 
РоссияГерманияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала