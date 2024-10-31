https://ria.ru/20241031/perechen--1981206699.html
Минюст включил НПО из Германии в перечень нежелательных организаций
Минюст включил НПО из Германии в перечень нежелательных организаций - РИА Новости, 31.10.2024
Минюст включил НПО из Германии в перечень нежелательных организаций
Минюст включил НПО из Германии Media in Cooperation and Transition gGmbH* (MiCT*) ("Средства массовой информации в сотрудничестве и трансформации" в перечень... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:04
2024-10-31T18:04
2024-10-31T18:04
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германия
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Минюст включил НПО из Германии Media in Cooperation and Transition gGmbH* (MiCT*) ("Средства массовой информации в сотрудничестве и трансформации" в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, сообщается на сайте министерства. "Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ... 191. № 1370-р от 30.10.2024 ... Media in Cooperation and Transition gGmbH* (MiCT*) ("Средства массовой информации в сотрудничестве и трансформации"), ФРГ", - гласит перечень.* Организация, признанная нежелательной в России
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россия, германия, общество
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Минюст включил НПО из Германии в перечень нежелательных организаций
Минюст включил НПО из Германии MiCT в перечень нежелательных организаций в РФ
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Минюст включил НПО из Германии Media in Cooperation and Transition gGmbH* (MiCT*) ("Средства массовой информации в сотрудничестве и трансформации" в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, сообщается на сайте министерства.
"Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ... 191. № 1370-р от 30.10.2024 ... Media in Cooperation and Transition gGmbH* (MiCT*) ("Средства массовой информации в сотрудничестве и трансформации"), ФРГ", - гласит перечень.
* Организация, признанная нежелательной в России