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Памятник "Бологое – город трудовой доблести" установят в Тверской области - РИА Новости, 31.10.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:42 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/pamyatnik-1981169037.html
Памятник "Бологое – город трудовой доблести" установят в Тверской области
Памятник "Бологое – город трудовой доблести" установят в Тверской области - РИА Новости, 31.10.2024
Памятник "Бологое – город трудовой доблести" установят в Тверской области
Памятник "Бологое – город трудовой доблести" установят в одноименном городе Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:42
2024-10-31T15:42
тверская область
бологое
игорь руденя
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Памятник "Бологое – город трудовой доблести" установят в одноименном городе Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Решение принято в четверг на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. Сооружение представляет собой конструкцию из кортеновской ("вечной") стали, где изображены бологовский железнодорожный узел, а также фигура железнодорожника, которая является символом подвига всех бологовцев в годы Великой Отечественной войны. Они восстанавливали город, а также разрушенные железнодорожные пути. "Новый памятный объект в Бологое, уверен, будет привлекать немало молодежи. Создание таких исторических композиций – предмет гордости для муниципальных образований, которые знают свою историю, трудовые подвиги предшественников. И каждый житель сможет задать себе вопрос: а что я сделал для развития своей страны?" – отметил Руденя, его слова приводит пресс-служба. Памятник появится на Вокзальном переулке, а установить его планируют в текущем году. Предусмотрено проведение работ по благоустройству прилегающей территории. В 2021 году Бологому присвоили звание "Город трудовой доблести". С данной инициативой выступили местные жители.
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бологое, игорь руденя
Тверская область, Бологое, Игорь Руденя

Памятник "Бологое – город трудовой доблести" установят в Тверской области

© Фото: пресс-служба правительства Тверской областиПамятник "Бологое – город трудовой доблести" установят в Тверской области
Памятник Бологое – город трудовой доблести установят в Тверской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Памятник "Бологое – город трудовой доблести" установят в одноименном городе Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Решение принято в четверг на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени.
© Фото: пресс-служба правительства Тверской областиПамятник "Бологое – город трудовой доблести" установят в Тверской области
Памятник Бологое – город трудовой доблести установят в Тверской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото: пресс-служба правительства Тверской области
Памятник "Бологое – город трудовой доблести" установят в Тверской области
Сооружение представляет собой конструкцию из кортеновской ("вечной") стали, где изображены бологовский железнодорожный узел, а также фигура железнодорожника, которая является символом подвига всех бологовцев в годы Великой Отечественной войны. Они восстанавливали город, а также разрушенные железнодорожные пути.
"Новый памятный объект в Бологое, уверен, будет привлекать немало молодежи. Создание таких исторических композиций – предмет гордости для муниципальных образований, которые знают свою историю, трудовые подвиги предшественников. И каждый житель сможет задать себе вопрос: а что я сделал для развития своей страны?" – отметил Руденя, его слова приводит пресс-служба.
Памятник появится на Вокзальном переулке, а установить его планируют в текущем году. Предусмотрено проведение работ по благоустройству прилегающей территории.
В 2021 году Бологому присвоили звание "Город трудовой доблести". С данной инициативой выступили местные жители.
 
Тверская областьБологоеИгорь Руденя
 
 
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