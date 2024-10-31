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Памятник "Бологое – город трудовой доблести" установят в Тверской области

Памятник "Бологое – город трудовой доблести" установят в Тверской области - РИА Новости, 31.10.2024

Памятник "Бологое – город трудовой доблести" установят в Тверской области

Памятник "Бологое – город трудовой доблести" установят в одноименном городе Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:42

2024-10-31T15:42

2024-10-31T15:42

тверская область

бологое

игорь руденя

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Памятник "Бологое – город трудовой доблести" установят в одноименном городе Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Решение принято в четверг на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. Сооружение представляет собой конструкцию из кортеновской ("вечной") стали, где изображены бологовский железнодорожный узел, а также фигура железнодорожника, которая является символом подвига всех бологовцев в годы Великой Отечественной войны. Они восстанавливали город, а также разрушенные железнодорожные пути. "Новый памятный объект в Бологое, уверен, будет привлекать немало молодежи. Создание таких исторических композиций – предмет гордости для муниципальных образований, которые знают свою историю, трудовые подвиги предшественников. И каждый житель сможет задать себе вопрос: а что я сделал для развития своей страны?" – отметил Руденя, его слова приводит пресс-служба. Памятник появится на Вокзальном переулке, а установить его планируют в текущем году. Предусмотрено проведение работ по благоустройству прилегающей территории. В 2021 году Бологому присвоили звание "Город трудовой доблести". С данной инициативой выступили местные жители.

бологое

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

бологое, игорь руденя