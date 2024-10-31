https://ria.ru/20241031/osadki-1981044006.html

За последние 12 часов в Москве местами выпало 20% от месячной нормы осадков

За последние 12 часов в Москве местами выпало 20% от месячной нормы осадков - РИА Новости, 31.10.2024

За последние 12 часов в Москве местами выпало 20% от месячной нормы осадков

Двадцать процентов от месячной нормы осадков выпало на базовой метеостанции ВДНХ в Москве за последние 12 часов, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T07:52

2024-10-31T07:52

2024-10-31T07:52

общество

москва

евгений тишковец

погода

осадки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152664/57/1526645778_0:127:2657:1622_1920x0_80_0_0_48f38f670542afacb3e48a806ba1ad5d.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Двадцать процентов от месячной нормы осадков выпало на базовой метеостанции ВДНХ в Москве за последние 12 часов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве на базовой метеостанции ВДНХ, а также в Тушино за последние 12 часов выпало 14 миллиметров осадков, что составляет 20% от всей месячной нормы", — рассказал Тишковец в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что в четверг утром при температуре воздуха плюс 2,5 градуса дождь местами переходил в смешанное агрегатное состояние.Днем ранее столичный комплекс городского хозяйства призывал москвичей быть внимательными с вечера среды из-за дождя, мокрого снега, ветра до 20 метров в секунду и гололедицы.

https://ria.ru/20241024/moskva-1979704324.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, евгений тишковец, погода, осадки