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За последние 12 часов в Москве местами выпало 20% от месячной нормы осадков - РИА Новости, 31.10.2024
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07:52 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/osadki-1981044006.html
За последние 12 часов в Москве местами выпало 20% от месячной нормы осадков
За последние 12 часов в Москве местами выпало 20% от месячной нормы осадков - РИА Новости, 31.10.2024
За последние 12 часов в Москве местами выпало 20% от месячной нормы осадков
Двадцать процентов от месячной нормы осадков выпало на базовой метеостанции ВДНХ в Москве за последние 12 часов, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T07:52
2024-10-31T07:52
общество
москва
евгений тишковец
погода
осадки
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Двадцать процентов от месячной нормы осадков выпало на базовой метеостанции ВДНХ в Москве за последние 12 часов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве на базовой метеостанции ВДНХ, а также в Тушино за последние 12 часов выпало 14 миллиметров осадков, что составляет 20% от всей месячной нормы", — рассказал Тишковец в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что в четверг утром при температуре воздуха плюс 2,5 градуса дождь местами переходил в смешанное агрегатное состояние.Днем ранее столичный комплекс городского хозяйства призывал москвичей быть внимательными с вечера среды из-за дождя, мокрого снега, ветра до 20 метров в секунду и гололедицы.
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общество, москва, евгений тишковец, погода, осадки
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, осадки
За последние 12 часов в Москве местами выпало 20% от месячной нормы осадков

Метеоролог Тишковец: за последние 12 часов выпало 14 миллиметров осадков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПрохожие переходят дорогу во время дождя в Москве
Прохожие переходят дорогу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Прохожие переходят дорогу во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Двадцать процентов от месячной нормы осадков выпало на базовой метеостанции ВДНХ в Москве за последние 12 часов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве на базовой метеостанции ВДНХ, а также в Тушино за последние 12 часов выпало 14 миллиметров осадков, что составляет 20% от всей месячной нормы", — рассказал Тишковец в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в четверг утром при температуре воздуха плюс 2,5 градуса дождь местами переходил в смешанное агрегатное состояние.
Днем ранее столичный комплекс городского хозяйства призывал москвичей быть внимательными с вечера среды из-за дождя, мокрого снега, ветра до 20 метров в секунду и гололедицы.
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогодаосадки
 
 
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