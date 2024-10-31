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Орбан резко осудил отказ ЕС от диалога с Россией по Украине - РИА Новости, 31.10.2024
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21:45 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/orban-1981243053.html
Орбан резко осудил отказ ЕС от диалога с Россией по Украине
Орбан резко осудил отказ ЕС от диалога с Россией по Украине - РИА Новости, 31.10.2024
Орбан резко осудил отказ ЕС от диалога с Россией по Украине
То что Европа гордится тем, что не разговаривает с Россией по украинскому конфликту, - это варварство, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T21:45
2024-10-31T21:45
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. То что Европа гордится тем, что не разговаривает с Россией по украинскому конфликту, - это варварство, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. "Вопрос сейчас: когда мы договоримся? Потому что каждый день положение все хуже, русские продвигаются, украинцы умирают... Мы проиграли войну, ситуация с каждым днем ухудшается", - сказал Орбан, выступая в четверг вечером в Вене на дискуссии "Мир в Европе", организованной швейцарским изданием Weltwoche, в которой также принял участие экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Он подчеркнул, что необходимо начать переговоры по урегулированию ситуации, отказ общаться с РФ - варварство. "Не должно погибнуть на фронте еще больше людей, и мы должны начать переговоры. Очень редко бывает на войне так, что нет никакой коммуникации между воюющими сторонами. В дипломатическом плане то, что мы делаем, это по-варварски... То, что Европа гордится тем, что она не разговаривает с русскими - это варварство, это глупость, дипломатический анафематизм и людское варварство", - отметил венгерский премьер.
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в мире, европа, россия, венгрия, виктор орбан, герхард шредер, украина, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Герхард Шредер, Украина, Евросоюз
Орбан резко осудил отказ ЕС от диалога с Россией по Украине

Орбан назвал варварством отказ ЕС разговаривать с Россией по Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Виктор Орбан. Архивное фото
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. То что Европа гордится тем, что не разговаривает с Россией по украинскому конфликту, - это варварство, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Вопрос сейчас: когда мы договоримся? Потому что каждый день положение все хуже, русские продвигаются, украинцы умирают... Мы проиграли войну, ситуация с каждым днем ухудшается", - сказал Орбан, выступая в четверг вечером в Вене на дискуссии "Мир в Европе", организованной швейцарским изданием Weltwoche, в которой также принял участие экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.
Он подчеркнул, что необходимо начать переговоры по урегулированию ситуации, отказ общаться с РФ - варварство.
"Не должно погибнуть на фронте еще больше людей, и мы должны начать переговоры. Очень редко бывает на войне так, что нет никакой коммуникации между воюющими сторонами. В дипломатическом плане то, что мы делаем, это по-варварски... То, что Европа гордится тем, что она не разговаривает с русскими - это варварство, это глупость, дипломатический анафематизм и людское варварство", - отметил венгерский премьер.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Сийярто назвал скандалом слова Харрис об Орбане
12 октября, 03:27
 
В миреЕвропаРоссияВенгрияВиктор ОрбанГерхард ШредерУкраинаЕвросоюз
 
 
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