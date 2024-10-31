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Орбан призвал к режиму прекращения огня и переговорам по Украине - РИА Новости, 31.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:32 31.10.2024 (обновлено: 21:58 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/orban--1981242418.html
Орбан призвал к режиму прекращения огня и переговорам по Украине
Орбан призвал к режиму прекращения огня и переговорам по Украине - РИА Новости, 31.10.2024
Орбан призвал к режиму прекращения огня и переговорам по Украине
Необходимо начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T21:32
2024-10-31T21:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Необходимо начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан."Необходимо начать переговоры по урегулированию... То, что Европа гордится тем, что она не разговаривает с русскими - это варварство, это глупость, дипломатический анафематизм и людское варварство", - отметил венгерский премьер.
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
украина
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в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
Орбан призвал к режиму прекращения огня и переговорам по Украине

Премьер Венгрии Орбан призвал к режиму прекращения огня и переговорам по Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Необходимо начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Необходимо начать переговоры по урегулированию... То, что Европа гордится тем, что она не разговаривает с русскими - это варварство, это глупость, дипломатический анафематизм и людское варварство", - отметил венгерский премьер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиев
 
 
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