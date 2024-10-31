https://ria.ru/20241031/orban--1981242418.html

Орбан призвал к режиму прекращения огня и переговорам по Украине

Орбан призвал к режиму прекращения огня и переговорам по Украине - РИА Новости, 31.10.2024

Орбан призвал к режиму прекращения огня и переговорам по Украине

Необходимо начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T21:32

2024-10-31T21:32

2024-10-31T21:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912398_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_b93ffaa9325037b39459668739b6b3f9.jpg

ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Необходимо начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан."Необходимо начать переговоры по урегулированию... То, что Европа гордится тем, что она не разговаривает с русскими - это варварство, это глупость, дипломатический анафематизм и людское варварство", - отметил венгерский премьер.

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев