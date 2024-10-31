https://ria.ru/20241031/opasnost-1981239028.html

В Херсонской области объявили авиационную опасность

В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 31.10.2024

В Херсонской области объявили авиационную опасность

Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:56

2024-10-31T20:56

2024-10-31T20:56

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо. Губернатор призвал жителей региона соблюдать спокойствие и быть внимательными.

https://ria.ru/20241029/ukraina-1980615872.html

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херсонская область , владимир сальдо, россия, вооруженные силы украины, безопасность