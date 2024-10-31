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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 31.10.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в своем Telegram-канале об угрозе атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T19:21
2024-10-31T19:21
2024-10-31T19:21
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 31 окт - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в своем Telegram-канале об угрозе атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. Угроза атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена вечером в четверг, в 19.11. "На территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — сообщил Гусев.
https://ria.ru/20241031/bespilotniki-1981066855.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Гусев: на территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА