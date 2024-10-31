https://ria.ru/20241031/opasnost-1981223869.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 31.10.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в своем Telegram-канале об угрозе атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:21

2024-10-31T19:21

2024-10-31T19:21

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 31 окт - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в своем Telegram-канале об угрозе атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. Угроза атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена вечером в четверг, в 19.11. "На территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — сообщил Гусев.

https://ria.ru/20241031/bespilotniki-1981066855.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность, россия, вооруженные силы украины