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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 31.10.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщил в четверг губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:49
2024-10-31T18:49
2024-10-31T18:49
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 31 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщил в четверг губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Смирнов.
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курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Смирнов: на всей территории Курской области объявили опасность атаки БПЛА