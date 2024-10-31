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В Запорожской области рассказали об обстрелах со стороны ВСУ
В Запорожской области рассказали об обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024
В Запорожской области рассказали об обстрелах со стороны ВСУ
Украинские боевики наносят хаотичные удары по городу Васильевка в Запорожской области, бьют по мирному населению, рассказала РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:35
2024-10-31T17:35
2024-10-31T17:35
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ВАСИЛЬЕВКА, 31 окт – РИА Новости. Украинские боевики наносят хаотичные удары по городу Васильевка в Запорожской области, бьют по мирному населению, рассказала РИА Новости глава администрации города Наталья Романиченко. Ранее власти Запорожской области, оперативные службы региона и власти города неоднократно заявляли об ударах украинских боевиков по городу Васильевка. ВСУ применяли артиллерийские системы различного калибра, РСЗО HIMARS, кассетные боеприпасы и FPV дроны. "Каждый житель понимает, что целесообразности обстрелов со стороны Украины нет. Бьют хаотично по мирному населению. От этого страдают только мирные жители",- рассказала Романиченко.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина
В Запорожской области рассказали об обстрелах со стороны ВСУ
Мэр Романиченко: ВСУ наносят хаотичные удары по Васильевке в Запорожской области