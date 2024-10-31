https://ria.ru/20241031/obstrel-1981086054.html

ВСУ около 50 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки

ВСУ около 50 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки - РИА Новости, 31.10.2024

ВСУ около 50 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области беспилотниками около 50 раз, четыре человека пострадали, один из них находится в РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:21

2024-10-31T11:21

2024-10-31T11:21

специальная военная операция на украине

белгородская область

красногвардейский район

белгород

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области беспилотниками около 50 раз, четыре человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 35 населенных пунктов в 10 муниципалитетах региона. Был выпущен 71 снаряд, а также зафиксировано 49 атак беспилотниками. Кроме того, как указал руководитель региона, над Красногвардейским районом системой ПВО были сбиты три воздушные цели. За отчетный период повреждены 7 частных домовладений, магазин, промышленный объект, сельхозпредприятие, нежилое здание, социальный объект, два производственных цеха, трактор, а также два грузовых и 11 легковых автомобилей. "Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник… В Борисовском районе по сёлам Байцуры и Грузское выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 2 БПЛА. Повреждён частный дом. В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Карабаново и Старый Хутор атакованы 6 беспилотниками", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущены 35 боеприпасов и 11 беспилотников. Ранены четыре мирных жителя, госпитализированы три женщины, одна из них в тяжёлом состоянии. Мужчина продолжит лечение амбулаторно. В Волоконовском районе по трем населенным пунктам выпущено 2 снаряда, а также совершены атаки с помощью 2 беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и селу Дроновка выпущено 12 боеприпасов. В Краснояружском районе по четырем населенным пунктам выпущены 5 боеприпасов и 9 БПЛА. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Муром, Нежеголь и Ржевка выпущены 16 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки с помощью 17 беспилотников… В Яковлевском муниципальном округе посёлок Томаровка атакован беспилотником", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

белгородская область

красногвардейский район

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белгородская область, красногвардейский район, белгород, вячеслав гладков, происшествия