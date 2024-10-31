Рейтинг@Mail.ru
ВСУ около 50 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/obstrel-1981086054.html
ВСУ около 50 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки
ВСУ около 50 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки - РИА Новости, 31.10.2024
ВСУ около 50 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области беспилотниками около 50 раз, четыре человека пострадали, один из них находится в РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:21
2024-10-31T11:21
специальная военная операция на украине
белгородская область
красногвардейский район
белгород
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b25f13178f45d42b4a3d2ceea0aed4c5.jpg
БЕЛГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области беспилотниками около 50 раз, четыре человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 35 населенных пунктов в 10 муниципалитетах региона. Был выпущен 71 снаряд, а также зафиксировано 49 атак беспилотниками. Кроме того, как указал руководитель региона, над Красногвардейским районом системой ПВО были сбиты три воздушные цели. За отчетный период повреждены 7 частных домовладений, магазин, промышленный объект, сельхозпредприятие, нежилое здание, социальный объект, два производственных цеха, трактор, а также два грузовых и 11 легковых автомобилей. "Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник… В Борисовском районе по сёлам Байцуры и Грузское выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 2 БПЛА. Повреждён частный дом. В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Карабаново и Старый Хутор атакованы 6 беспилотниками", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущены 35 боеприпасов и 11 беспилотников. Ранены четыре мирных жителя, госпитализированы три женщины, одна из них в тяжёлом состоянии. Мужчина продолжит лечение амбулаторно. В Волоконовском районе по трем населенным пунктам выпущено 2 снаряда, а также совершены атаки с помощью 2 беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и селу Дроновка выпущено 12 боеприпасов. В Краснояружском районе по четырем населенным пунктам выпущены 5 боеприпасов и 9 БПЛА. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Муром, Нежеголь и Ржевка выпущены 16 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки с помощью 17 беспилотников… В Яковлевском муниципальном округе посёлок Томаровка атакован беспилотником", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
белгородская область
красногвардейский район
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_222:333:2509:2048_1920x0_80_0_0_05603652ca596c003e1f2efbbe9093cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, красногвардейский район, белгород, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Красногвардейский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ около 50 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками 49 раз за сутки

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Разбитое окно. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области беспилотниками около 50 раз, четыре человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 35 населенных пунктов в 10 муниципалитетах региона. Был выпущен 71 снаряд, а также зафиксировано 49 атак беспилотниками. Кроме того, как указал руководитель региона, над Красногвардейским районом системой ПВО были сбиты три воздушные цели. За отчетный период повреждены 7 частных домовладений, магазин, промышленный объект, сельхозпредприятие, нежилое здание, социальный объект, два производственных цеха, трактор, а также два грузовых и 11 легковых автомобилей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Дропшот 2.0": Россия под ударом
2 сентября, 08:00
"Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник… В Борисовском районе по сёлам Байцуры и Грузское выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 2 БПЛА. Повреждён частный дом. В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Карабаново и Старый Хутор атакованы 6 беспилотниками", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущены 35 боеприпасов и 11 беспилотников. Ранены четыре мирных жителя, госпитализированы три женщины, одна из них в тяжёлом состоянии. Мужчина продолжит лечение амбулаторно. В Волоконовском районе по трем населенным пунктам выпущено 2 снаряда, а также совершены атаки с помощью 2 беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и селу Дроновка выпущено 12 боеприпасов. В Краснояружском районе по четырем населенным пунктам выпущены 5 боеприпасов и 9 БПЛА.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Муром, Нежеголь и Ржевка выпущены 16 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки с помощью 17 беспилотников… В Яковлевском муниципальном округе посёлок Томаровка атакован беспилотником", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьКрасногвардейский районБелгородВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала