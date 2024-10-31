ВСУ около 50 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками 49 раз за сутки
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БЕЛГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области беспилотниками около 50 раз, четыре человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 35 населенных пунктов в 10 муниципалитетах региона. Был выпущен 71 снаряд, а также зафиксировано 49 атак беспилотниками. Кроме того, как указал руководитель региона, над Красногвардейским районом системой ПВО были сбиты три воздушные цели. За отчетный период повреждены 7 частных домовладений, магазин, промышленный объект, сельхозпредприятие, нежилое здание, социальный объект, два производственных цеха, трактор, а также два грузовых и 11 легковых автомобилей.
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"Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник… В Борисовском районе по сёлам Байцуры и Грузское выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 2 БПЛА. Повреждён частный дом. В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Карабаново и Старый Хутор атакованы 6 беспилотниками", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущены 35 боеприпасов и 11 беспилотников. Ранены четыре мирных жителя, госпитализированы три женщины, одна из них в тяжёлом состоянии. Мужчина продолжит лечение амбулаторно. В Волоконовском районе по трем населенным пунктам выпущено 2 снаряда, а также совершены атаки с помощью 2 беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и селу Дроновка выпущено 12 боеприпасов. В Краснояружском районе по четырем населенным пунктам выпущены 5 боеприпасов и 9 БПЛА.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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