ОБСЕ закрывает глаза на нарушения на выборах в Молдавии, считает эксперт
Экс-депутат Рады Олейник назвал ОБСЕ необъективной организацией
© AP Photo / Ronald ZakФлаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
© AP Photo / Ronald Zak
Флаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ОБСЕ закрывает глаза на массовые нарушения на президентских выборах в Молдавии, поскольку является необъективной организацией, работающей в интересах ЕС, заявил РИА Новости экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.
Ранее в четверг в пресс-бюро СВР России сообщили, что в ОБСЕ неформально признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны молдавских властей в ходе первого тура президентских выборов и референдума, однако факты многочисленных нарушений на этих выборах не будут преданы огласке, потому что на этом настаивают ведущие страны Запада.
"ОБСЕ - это структура европейская, туда входят представители европейских стран, и поскольку всё-таки эта рубашка ближе к телу, ну не пойдёт же против генеральной линии, которая сформирована в целом в ЕС и в НАТО, структура ОБСЕ, точно так же как и не идёт против этой политики ЕСПЧ, который иногда принимает решения, вмешиваясь во внутренние дела каждого государства... Они закрывают глаза, ибо не являются объективными", - сказал он.
Эксперт добавил, что ОБСЕ умолчала о многочисленных фактах нарушения процедуры выборов в Молдавии, приняв таким образом политическое решение.
"Не надо смотреть на ОБСЕ как на структуру, которая даёт справедливое решение, она будет всё равно работать в интересах ЕС, ибо является частью этого сообщества", - заключил он.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.