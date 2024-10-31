Рейтинг@Mail.ru
ОБСЕ закрывает глаза на нарушения на выборах в Молдавии, считает эксперт - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 31.10.2024 (обновлено: 14:33 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/obse-1981150167.html
ОБСЕ закрывает глаза на нарушения на выборах в Молдавии, считает эксперт
ОБСЕ закрывает глаза на нарушения на выборах в Молдавии, считает эксперт - РИА Новости, 31.10.2024
ОБСЕ закрывает глаза на нарушения на выборах в Молдавии, считает эксперт
ОБСЕ закрывает глаза на массовые нарушения на президентских выборах в Молдавии, поскольку является необъективной организацией, работающей в интересах ЕС, заявил РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:20
2024-10-31T14:33
в мире
молдавия
россия
украина
майя санду
владимир олейник
обсе
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767601125_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_f04e0e5b47e88349701a637ce359254e.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ОБСЕ закрывает глаза на массовые нарушения на президентских выборах в Молдавии, поскольку является необъективной организацией, работающей в интересах ЕС, заявил РИА Новости экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. Ранее в четверг в пресс-бюро СВР России сообщили, что в ОБСЕ неформально признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны молдавских властей в ходе первого тура президентских выборов и референдума, однако факты многочисленных нарушений на этих выборах не будут преданы огласке, потому что на этом настаивают ведущие страны Запада. "ОБСЕ - это структура европейская, туда входят представители европейских стран, и поскольку всё-таки эта рубашка ближе к телу, ну не пойдёт же против генеральной линии, которая сформирована в целом в ЕС и в НАТО, структура ОБСЕ, точно так же как и не идёт против этой политики ЕСПЧ, который иногда принимает решения, вмешиваясь во внутренние дела каждого государства... Они закрывают глаза, ибо не являются объективными", - сказал он. Эксперт добавил, что ОБСЕ умолчала о многочисленных фактах нарушения процедуры выборов в Молдавии, приняв таким образом политическое решение. "Не надо смотреть на ОБСЕ как на структуру, которая даёт справедливое решение, она будет всё равно работать в интересах ЕС, ибо является частью этого сообщества", - заключил он. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981055087.html
https://ria.ru/20241028/ssha-1980520577.html
молдавия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767601125_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_c769cee8563bf6bd63ec5b52fc1b9e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, украина, майя санду, владимир олейник, обсе, евросоюз, верховная рада украины
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Майя Санду, Владимир Олейник, ОБСЕ, Евросоюз, Верховная Рада Украины
ОБСЕ закрывает глаза на нарушения на выборах в Молдавии, считает эксперт

Экс-депутат Рады Олейник назвал ОБСЕ необъективной организацией

© AP Photo / Ronald ZakФлаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Флаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Ronald Zak
Флаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ОБСЕ закрывает глаза на массовые нарушения на президентских выборах в Молдавии, поскольку является необъективной организацией, работающей в интересах ЕС, заявил РИА Новости экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.
Ранее в четверг в пресс-бюро СВР России сообщили, что в ОБСЕ неформально признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны молдавских властей в ходе первого тура президентских выборов и референдума, однако факты многочисленных нарушений на этих выборах не будут преданы огласке, потому что на этом настаивают ведущие страны Запада.
Кишинев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
СВР: в ОБСЕ признают небывалый уровень нарушений на выборах в Молдавии
Вчера, 09:24
"ОБСЕ - это структура европейская, туда входят представители европейских стран, и поскольку всё-таки эта рубашка ближе к телу, ну не пойдёт же против генеральной линии, которая сформирована в целом в ЕС и в НАТО, структура ОБСЕ, точно так же как и не идёт против этой политики ЕСПЧ, который иногда принимает решения, вмешиваясь во внутренние дела каждого государства... Они закрывают глаза, ибо не являются объективными", - сказал он.
Эксперт добавил, что ОБСЕ умолчала о многочисленных фактах нарушения процедуры выборов в Молдавии, приняв таким образом политическое решение.
"Не надо смотреть на ОБСЕ как на структуру, которая даёт справедливое решение, она будет всё равно работать в интересах ЕС, ибо является частью этого сообщества", - заключил он.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Эксперт объяснил, почему США не призвали расследовать выборы в Молдавии
28 октября, 15:44
 
В миреМолдавияРоссияУкраинаМайя СандуВладимир ОлейникОБСЕЕвросоюзВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала