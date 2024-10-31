https://ria.ru/20241031/obse-1981150167.html

ОБСЕ закрывает глаза на нарушения на выборах в Молдавии, считает эксперт

ОБСЕ закрывает глаза на нарушения на выборах в Молдавии, считает эксперт - РИА Новости, 31.10.2024

ОБСЕ закрывает глаза на нарушения на выборах в Молдавии, считает эксперт

ОБСЕ закрывает глаза на массовые нарушения на президентских выборах в Молдавии, поскольку является необъективной организацией, работающей в интересах ЕС, заявил РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:20

2024-10-31T14:20

2024-10-31T14:33

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ОБСЕ закрывает глаза на массовые нарушения на президентских выборах в Молдавии, поскольку является необъективной организацией, работающей в интересах ЕС, заявил РИА Новости экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. Ранее в четверг в пресс-бюро СВР России сообщили, что в ОБСЕ неформально признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны молдавских властей в ходе первого тура президентских выборов и референдума, однако факты многочисленных нарушений на этих выборах не будут преданы огласке, потому что на этом настаивают ведущие страны Запада. "ОБСЕ - это структура европейская, туда входят представители европейских стран, и поскольку всё-таки эта рубашка ближе к телу, ну не пойдёт же против генеральной линии, которая сформирована в целом в ЕС и в НАТО, структура ОБСЕ, точно так же как и не идёт против этой политики ЕСПЧ, который иногда принимает решения, вмешиваясь во внутренние дела каждого государства... Они закрывают глаза, ибо не являются объективными", - сказал он. Эксперт добавил, что ОБСЕ умолчала о многочисленных фактах нарушения процедуры выборов в Молдавии, приняв таким образом политическое решение. "Не надо смотреть на ОБСЕ как на структуру, которая даёт справедливое решение, она будет всё равно работать в интересах ЕС, ибо является частью этого сообщества", - заключил он. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981055087.html

https://ria.ru/20241028/ssha-1980520577.html

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в мире, молдавия, россия, украина, майя санду, владимир олейник, обсе, евросоюз, верховная рада украины