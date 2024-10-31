https://ria.ru/20241031/obse-1981058655.html

В СВР рассказали, почему ОБСЕ не осветит нарушения на выборах в Молдавии

В СВР рассказали, почему ОБСЕ не осветит нарушения на выборах в Молдавии - РИА Новости, 31.10.2024

В СВР рассказали, почему ОБСЕ не осветит нарушения на выборах в Молдавии

В ОБСЕ признают, что факты многочисленных нарушений на выборах в Молдавии преданы огласке не будут, на этом настаивают ведущие страны Запада, сообщило... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T09:42

2024-10-31T09:42

2024-10-31T09:42

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обсе

евросоюз

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выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В ОБСЕ признают, что факты многочисленных нарушений на выборах в Молдавии преданы огласке не будут, на этом настаивают ведущие страны Запада, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России. "В штаб-квартире ОБСЕ признают, что ни после первого, ни после второго раунда голосования структуры организации не намерены предавать огласке факты многочисленных нарушений. На этом настаивают ведущие страны Запада, прежде всего США, оказывающие решающее влияние на деятельность ОБСЕ. Это обусловлено тем, что Вашингтон и его союзники заинтересованы в переизбрании (действующего президента Молдавии Майи - ред.) Санду на второй срок и продолжении Кишиневом курса на форсированное сближение с ЕС и НАТО. Как говорится, "цель оправдывает средства", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20241028/sandu-1980597079.html

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в мире, молдавия, россия, сша, обсе, евросоюз, нато, выборы в молдавии — 2024