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США обменяли Дэвида Линя на неизвестного китайского гражданина
США обменяли Дэвида Линя на неизвестного китайского гражданина - РИА Новости, 31.10.2024
США обменяли Дэвида Линя на неизвестного китайского гражданина
США обменяли отбывшего заключение в Китае соотечественника Дэвида Линя на неизвестного китайского гражданина, отбывающего наказание на американской территории,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T07:15
2024-10-31T07:15
2024-10-31T07:15
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. США обменяли отбывшего заключение в Китае соотечественника Дэвида Линя на неизвестного китайского гражданина, отбывающего наказание на американской территории, пишет издание Politico со ссылкой на трех ознакомленных с ситуацией анонимных лиц. Ранее 15 сентября издание Politico сообщило, что власти Китая освободили и выдали США 68-летнего американца Дэвида Линя, который был приговорен к пожизненному заключению за мошенничество, он провел в китайской тюрьме 16 лет и на два года был лишен свободы до приговора суда. "Администрация (президента США Джо - ред.) Байдена в прошлом месяце выступила посредником в освобождении Дэвида Линя, гражданина США, заключенного в тюрьму в Китае на 16 лет, обменяв его на неназванного гражданина Китая, находящегося под стражей в США", - говорится в публикации. Издание отметило, что Государственный департамент США отказался раскрывать детали сделки с китайскими властями, что, по мнению Politico, отвечает склонности Пекина поддерживать секретность вокруг своих дипломатических сношений. Личность выменянного на Линя гражданина Китая не была озвучена источниками.
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в мире, сша, китай, пекин
В мире, США, Китай, Пекин
США обменяли Дэвида Линя на неизвестного китайского гражданина
Politico: США обменяли Дэвида Линя на неизвестного гражданина Китая
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. США обменяли отбывшего заключение в Китае соотечественника Дэвида Линя на неизвестного китайского гражданина, отбывающего наказание на американской территории, пишет издание Politico со ссылкой на трех ознакомленных с ситуацией анонимных лиц.
Ранее 15 сентября издание Politico сообщило, что власти Китая освободили и выдали США 68-летнего американца Дэвида Линя, который был приговорен к пожизненному заключению за мошенничество, он провел в китайской тюрьме 16 лет и на два года был лишен свободы до приговора суда.
"Администрация (президента США Джо - ред.) Байдена в прошлом месяце выступила посредником в освобождении Дэвида Линя, гражданина США, заключенного в тюрьму в Китае на 16 лет, обменяв его на неназванного гражданина Китая, находящегося под стражей в США", - говорится в публикации.
Издание отметило, что Государственный департамент США отказался раскрывать детали сделки с китайскими властями, что, по мнению Politico, отвечает склонности Пекина
поддерживать секретность вокруг своих дипломатических сношений. Личность выменянного на Линя гражданина Китая не была озвучена источниками.