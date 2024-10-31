https://ria.ru/20241031/obmen-1981041993.html

США обменяли Дэвида Линя на неизвестного китайского гражданина

США обменяли Дэвида Линя на неизвестного китайского гражданина - РИА Новости, 31.10.2024

США обменяли Дэвида Линя на неизвестного китайского гражданина

США обменяли отбывшего заключение в Китае соотечественника Дэвида Линя на неизвестного китайского гражданина, отбывающего наказание на американской территории,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T07:15

2024-10-31T07:15

2024-10-31T07:15

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. США обменяли отбывшего заключение в Китае соотечественника Дэвида Линя на неизвестного китайского гражданина, отбывающего наказание на американской территории, пишет издание Politico со ссылкой на трех ознакомленных с ситуацией анонимных лиц. Ранее 15 сентября издание Politico сообщило, что власти Китая освободили и выдали США 68-летнего американца Дэвида Линя, который был приговорен к пожизненному заключению за мошенничество, он провел в китайской тюрьме 16 лет и на два года был лишен свободы до приговора суда. "Администрация (президента США Джо - ред.) Байдена в прошлом месяце выступила посредником в освобождении Дэвида Линя, гражданина США, заключенного в тюрьму в Китае на 16 лет, обменяв его на неназванного гражданина Китая, находящегося под стражей в США", - говорится в публикации. Издание отметило, что Государственный департамент США отказался раскрывать детали сделки с китайскими властями, что, по мнению Politico, отвечает склонности Пекина поддерживать секретность вокруг своих дипломатических сношений. Личность выменянного на Линя гражданина Китая не была озвучена источниками.

https://ria.ru/20241028/blek-1980422458.html

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в мире, сша, китай, пекин