Рейтинг@Mail.ru
МИД Новой Зеландии решил собрать обратную связь о санкциях против России - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 31.10.2024 (обновлено: 10:08 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/newzeland-1981040311.html
МИД Новой Зеландии решил собрать обратную связь о санкциях против России
МИД Новой Зеландии решил собрать обратную связь о санкциях против России - РИА Новости, 31.10.2024
МИД Новой Зеландии решил собрать обратную связь о санкциях против России
МИД Новой Зеландии объявил о начале сбора обратной связи по закону о санкциях в отношении России, чтобы изучить его эффективность, следует из сообщения на сайте РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T06:49
2024-10-31T10:08
новая зеландия
в мире
санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981067017_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_cb55ef4aee47033cd617cac29f473ce3.jpg
ДЖАКАРТА, 31 окт - РИА Новости. МИД Новой Зеландии объявил о начале сбора обратной связи по закону о санкциях в отношении России, чтобы изучить его эффективность, следует из сообщения на сайте министерства. "МИД проводит статутный обзор Закона о санкциях в отношении России (RSA)… Обзор сосредоточен на изучении работы и эффективности RSA. Мы призываем заинтересованные стороны предоставлять отзывы о RSA и нормативных актах, чтобы лучше понять, что работает и что не работает с законом и как заинтересованные стороны взаимодействуют с законодательной базой", — отметило ведомство. Исходя из документа с пояснением, приложенным на сайте, гражданам Новой Зеландии предлагается ответить на такие вопросы, как "должны ли быть установленные законом процедуры, определяющие, как обращаться с (российскими. — Прим. ред.) активами, которые могут быть заморожены, например, суперяхтами и наличными? Если да, то есть ли у вас какие-либо предложения о каких-либо соответствующих процедурах?". Сбор обратной связи продлится до 16 декабря. В сентябре министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о новом пакете санкций против России и Белоруссии. Новые санкции были направлены против пяти лиц и шести организаций. Посольство РФ в Новой Зеландии заявило РИА Новости, что упорство, с которым Новая Зеландия ввела очередной "бессмысленный" пакет санкций, достойно лучшего применения.
https://ria.ru/20240924/sanktsii-1974342797.html
https://ria.ru/20240924/sanktsii-1974444287.html
новая зеландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981067017_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b57a452e3071fda0f4dfe6a56c073987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая зеландия, в мире, санкции
Новая Зеландия, В мире, Санкции

МИД Новой Зеландии решил собрать обратную связь о санкциях против России

© iStock.com / AoraeeФлаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© iStock.com / Aoraee
Флаг Новой Зеландии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 31 окт - РИА Новости. МИД Новой Зеландии объявил о начале сбора обратной связи по закону о санкциях в отношении России, чтобы изучить его эффективность, следует из сообщения на сайте министерства.
"МИД проводит статутный обзор Закона о санкциях в отношении России (RSA)… Обзор сосредоточен на изучении работы и эффективности RSA. Мы призываем заинтересованные стороны предоставлять отзывы о RSA и нормативных актах, чтобы лучше понять, что работает и что не работает с законом и как заинтересованные стороны взаимодействуют с законодательной базой", — отметило ведомство.
Панорама Веллингтона, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Новая Зеландия ввела санкции против России и Белоруссии
24 сентября, 03:48
Исходя из документа с пояснением, приложенным на сайте, гражданам Новой Зеландии предлагается ответить на такие вопросы, как "должны ли быть установленные законом процедуры, определяющие, как обращаться с (российскими. — Прим. ред.) активами, которые могут быть заморожены, например, суперяхтами и наличными? Если да, то есть ли у вас какие-либо предложения о каких-либо соответствующих процедурах?".
Сбор обратной связи продлится до 16 декабря.
В сентябре министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о новом пакете санкций против России и Белоруссии. Новые санкции были направлены против пяти лиц и шести организаций. Посольство РФ в Новой Зеландии заявило РИА Новости, что упорство, с которым Новая Зеландия ввела очередной "бессмысленный" пакет санкций, достойно лучшего применения.
Флаг Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В посольстве России прокомментировали введенные Новой Зеландией санкции
24 сентября, 15:39
 
Новая ЗеландияВ миреСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала