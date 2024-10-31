https://ria.ru/20241031/newzeland-1981040311.html
МИД Новой Зеландии решил собрать обратную связь о санкциях против России
МИД Новой Зеландии решил собрать обратную связь о санкциях против России - РИА Новости, 31.10.2024
МИД Новой Зеландии решил собрать обратную связь о санкциях против России
МИД Новой Зеландии объявил о начале сбора обратной связи по закону о санкциях в отношении России, чтобы изучить его эффективность, следует из сообщения на сайте РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T06:49
2024-10-31T06:49
2024-10-31T10:08
новая зеландия
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санкции
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ДЖАКАРТА, 31 окт - РИА Новости. МИД Новой Зеландии объявил о начале сбора обратной связи по закону о санкциях в отношении России, чтобы изучить его эффективность, следует из сообщения на сайте министерства. "МИД проводит статутный обзор Закона о санкциях в отношении России (RSA)… Обзор сосредоточен на изучении работы и эффективности RSA. Мы призываем заинтересованные стороны предоставлять отзывы о RSA и нормативных актах, чтобы лучше понять, что работает и что не работает с законом и как заинтересованные стороны взаимодействуют с законодательной базой", — отметило ведомство. Исходя из документа с пояснением, приложенным на сайте, гражданам Новой Зеландии предлагается ответить на такие вопросы, как "должны ли быть установленные законом процедуры, определяющие, как обращаться с (российскими. — Прим. ред.) активами, которые могут быть заморожены, например, суперяхтами и наличными? Если да, то есть ли у вас какие-либо предложения о каких-либо соответствующих процедурах?". Сбор обратной связи продлится до 16 декабря. В сентябре министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о новом пакете санкций против России и Белоруссии. Новые санкции были направлены против пяти лиц и шести организаций. Посольство РФ в Новой Зеландии заявило РИА Новости, что упорство, с которым Новая Зеландия ввела очередной "бессмысленный" пакет санкций, достойно лучшего применения.
https://ria.ru/20240924/sanktsii-1974342797.html
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новая зеландия, в мире, санкции
Новая Зеландия, В мире, Санкции
ДЖАКАРТА, 31 окт - РИА Новости.
МИД Новой Зеландии объявил
о начале сбора обратной связи по закону о санкциях в отношении России, чтобы изучить его эффективность, следует из сообщения на сайте министерства.
"МИД проводит статутный обзор Закона о санкциях в отношении России (RSA)… Обзор сосредоточен на изучении работы и эффективности RSA. Мы призываем заинтересованные стороны предоставлять отзывы о RSA и нормативных актах, чтобы лучше понять, что работает и что не работает с законом и как заинтересованные стороны взаимодействуют с законодательной базой", — отметило ведомство.
Исходя из документа с пояснением, приложенным на сайте, гражданам Новой Зеландии предлагается ответить на такие вопросы, как "должны ли быть установленные законом процедуры, определяющие, как обращаться с (российскими. — Прим. ред.) активами, которые могут быть заморожены, например, суперяхтами и наличными? Если да, то есть ли у вас какие-либо предложения о каких-либо соответствующих процедурах?".
Сбор обратной связи продлится до 16 декабря.
В сентябре министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о новом пакете санкций против России и Белоруссии. Новые санкции были направлены против пяти лиц и шести организаций. Посольство РФ в Новой Зеландии заявило РИА Новости, что упорство, с которым Новая Зеландия
ввела очередной "бессмысленный" пакет санкций, достойно лучшего применения.