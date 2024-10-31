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Украинцы массово переезжают в новые российские регионы, заявил Небензя - РИА Новости, 31.10.2024
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19:00 31.10.2024 (обновлено: 20:28 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/nebenzya-1981221816.html
Украинцы массово переезжают в новые российские регионы, заявил Небензя
Украинцы массово переезжают в новые российские регионы, заявил Небензя - РИА Новости, 31.10.2024
Украинцы массово переезжают в новые российские регионы, заявил Небензя
Граждане Украины массово переезжают в новые российские регионы, это вызывает бешенство у киевских властей, заявил постоянный представитель России при ООН... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T19:00
2024-10-31T20:28
в мире
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ООН, 31 окт — РИА Новости. Граждане Украины массово переезжают в новые российские регионы, это вызывает бешенство у киевских властей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности."У Зеленского и его клики вызывает бешенство, что уехавшие на Запад украинцы, столкнувшись с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку, не только перебираются в Россию, но и в массовом порядке переезжают в регионы, вошедшие в состав нашей страны по итогам референдумов", — сказал он.Как уточнил дипломат, в период с февраля 2022 года по февраль 2023-го в Россию прибыли 5,3 миллиона украинских беженцев.Постпред также обратил внимание на ситуацию на передовой, где ВСУ испытывают катастрофическую нехватку личного состава, чему не помогают даже "все более изощренные методы отлова новобранцев".&quot;Пушечного мяса все равно не хватает&quot;, — отметил Небензя.При этом главная причина проседания украинских войск на фронте — это потеря доверия к главе киевского режима со стороны населения. Теперь без прямого вступления Запада в войну с Россией армия противника продолжит отступать и нести катастрофические потери, заявил дипломат."Сразу хотим предупредить, что никакого повторения сценария с Минскими договоренностями, никакой заморозки фронта, чтобы режим Зеленского мог зализать раны, не будет. Как не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО", — подчеркнул он.Небензя напомнил, что цели спецоперации остаются неизменными, но в то же время стремительно меняется размер территории, остающейся под контролем киевских властей.По данным Минобороны, только за неделю российские войска освободили населенные пункты Ясная Поляна, Доброволье, Катериновка, Горняк, Цукурино, Измайловка, Александрополь и стратегически важный город Селидово в ДНР, а также Кругляковку в Харьковской области.
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в мире, россия, василий небензя, оон, вооруженные силы украины, украина, владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, нато
В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, Вооруженные силы Украины, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, НАТО
Украинцы массово переезжают в новые российские регионы, заявил Небензя

Небензя: Зеленский бесится из-за массового переезда украинцев в новые регионы РФ

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 31 окт — РИА Новости. Граждане Украины массово переезжают в новые российские регионы, это вызывает бешенство у киевских властей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.
"У Зеленского и его клики вызывает бешенство, что уехавшие на Запад украинцы, столкнувшись с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку, не только перебираются в Россию, но и в массовом порядке переезжают в регионы, вошедшие в состав нашей страны по итогам референдумов", — сказал он.
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Как уточнил дипломат, в период с февраля 2022 года по февраль 2023-го в Россию прибыли 5,3 миллиона украинских беженцев.

Референдумы о вхождении новых регионов в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки ста процентов бюллетеней в ДНР за присоединение к Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской области — 93,11. В октябре того же года президент Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий и образовании новых российских субъектов.

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Постпред также обратил внимание на ситуацию на передовой, где ВСУ испытывают катастрофическую нехватку личного состава, чему не помогают даже "все более изощренные методы отлова новобранцев".
«

"Пушечного мяса все равно не хватает", — отметил Небензя.

При этом главная причина проседания украинских войск на фронте — это потеря доверия к главе киевского режима со стороны населения. Теперь без прямого вступления Запада в войну с Россией армия противника продолжит отступать и нести катастрофические потери, заявил дипломат.
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"Сразу хотим предупредить, что никакого повторения сценария с Минскими договоренностями, никакой заморозки фронта, чтобы режим Зеленского мог зализать раны, не будет. Как не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО", — подчеркнул он.
Небензя напомнил, что цели спецоперации остаются неизменными, но в то же время стремительно меняется размер территории, остающейся под контролем киевских властей.
По данным Минобороны, только за неделю российские войска освободили населенные пункты Ясная Поляна, Доброволье, Катериновка, Горняк, Цукурино, Измайловка, Александрополь и стратегически важный город Селидово в ДНР, а также Кругляковку в Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреРоссияВасилий НебензяООНВооруженные силы УкраиныУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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