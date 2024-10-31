https://ria.ru/20241031/nebenzya-1981221816.html

Украинцы массово переезжают в новые российские регионы, заявил Небензя

Украинцы массово переезжают в новые российские регионы, заявил Небензя - РИА Новости, 31.10.2024

Украинцы массово переезжают в новые российские регионы, заявил Небензя

Граждане Украины массово переезжают в новые российские регионы, это вызывает бешенство у киевских властей, заявил постоянный представитель России при ООН... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:00

2024-10-31T19:00

2024-10-31T20:28

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ООН, 31 окт — РИА Новости. Граждане Украины массово переезжают в новые российские регионы, это вызывает бешенство у киевских властей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности."У Зеленского и его клики вызывает бешенство, что уехавшие на Запад украинцы, столкнувшись с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку, не только перебираются в Россию, но и в массовом порядке переезжают в регионы, вошедшие в состав нашей страны по итогам референдумов", — сказал он.Как уточнил дипломат, в период с февраля 2022 года по февраль 2023-го в Россию прибыли 5,3 миллиона украинских беженцев.Постпред также обратил внимание на ситуацию на передовой, где ВСУ испытывают катастрофическую нехватку личного состава, чему не помогают даже "все более изощренные методы отлова новобранцев"."Пушечного мяса все равно не хватает", — отметил Небензя.При этом главная причина проседания украинских войск на фронте — это потеря доверия к главе киевского режима со стороны населения. Теперь без прямого вступления Запада в войну с Россией армия противника продолжит отступать и нести катастрофические потери, заявил дипломат."Сразу хотим предупредить, что никакого повторения сценария с Минскими договоренностями, никакой заморозки фронта, чтобы режим Зеленского мог зализать раны, не будет. Как не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО", — подчеркнул он.Небензя напомнил, что цели спецоперации остаются неизменными, но в то же время стремительно меняется размер территории, остающейся под контролем киевских властей.По данным Минобороны, только за неделю российские войска освободили населенные пункты Ясная Поляна, Доброволье, Катериновка, Горняк, Цукурино, Измайловка, Александрополь и стратегически важный город Селидово в ДНР, а также Кругляковку в Харьковской области.

https://ria.ru/20241021/mid-1979057683.html

https://ria.ru/20241011/aksenov-1977607700.html

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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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