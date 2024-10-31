https://ria.ru/20241031/nebenzya-1981221816.html
Украинцы массово переезжают в новые российские регионы, заявил Небензя
Украинцы массово переезжают в новые российские регионы, заявил Небензя - РИА Новости, 31.10.2024
Украинцы массово переезжают в новые российские регионы, заявил Небензя
Граждане Украины массово переезжают в новые российские регионы, это вызывает бешенство у киевских властей, заявил постоянный представитель России при ООН... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T19:00
2024-10-31T19:00
2024-10-31T20:28
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ООН, 31 окт — РИА Новости. Граждане Украины массово переезжают в новые российские регионы, это вызывает бешенство у киевских властей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности."У Зеленского и его клики вызывает бешенство, что уехавшие на Запад украинцы, столкнувшись с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку, не только перебираются в Россию, но и в массовом порядке переезжают в регионы, вошедшие в состав нашей страны по итогам референдумов", — сказал он.Как уточнил дипломат, в период с февраля 2022 года по февраль 2023-го в Россию прибыли 5,3 миллиона украинских беженцев.Постпред также обратил внимание на ситуацию на передовой, где ВСУ испытывают катастрофическую нехватку личного состава, чему не помогают даже "все более изощренные методы отлова новобранцев"."Пушечного мяса все равно не хватает", — отметил Небензя.При этом главная причина проседания украинских войск на фронте — это потеря доверия к главе киевского режима со стороны населения. Теперь без прямого вступления Запада в войну с Россией армия противника продолжит отступать и нести катастрофические потери, заявил дипломат."Сразу хотим предупредить, что никакого повторения сценария с Минскими договоренностями, никакой заморозки фронта, чтобы режим Зеленского мог зализать раны, не будет. Как не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО", — подчеркнул он.Небензя напомнил, что цели спецоперации остаются неизменными, но в то же время стремительно меняется размер территории, остающейся под контролем киевских властей.По данным Минобороны, только за неделю российские войска освободили населенные пункты Ясная Поляна, Доброволье, Катериновка, Горняк, Цукурино, Измайловка, Александрополь и стратегически важный город Селидово в ДНР, а также Кругляковку в Харьковской области.
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В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, Вооруженные силы Украины, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, НАТО
Украинцы массово переезжают в новые российские регионы, заявил Небензя
Небензя: Зеленский бесится из-за массового переезда украинцев в новые регионы РФ
ООН, 31 окт — РИА Новости. Граждане Украины массово переезжают в новые российские регионы, это вызывает бешенство у киевских властей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.
"У Зеленского и его клики вызывает бешенство, что уехавшие на Запад украинцы, столкнувшись с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку, не только перебираются в Россию, но и в массовом порядке переезжают в регионы, вошедшие в состав нашей страны по итогам референдумов", — сказал он.
Как уточнил дипломат, в период с февраля 2022 года по февраль 2023-го в Россию прибыли 5,3 миллиона украинских беженцев.
Референдумы о вхождении новых регионов в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки ста процентов бюллетеней в ДНР за присоединение к Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской области — 93,11. В октябре того же года президент Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий и образовании новых российских субъектов.
Постпред также обратил внимание на ситуацию на передовой, где ВСУ
испытывают катастрофическую нехватку личного состава, чему не помогают даже "все более изощренные методы отлова новобранцев".
«
"Пушечного мяса все равно не хватает", — отметил Небензя.
При этом главная причина проседания украинских войск на фронте — это потеря доверия к главе киевского режима со стороны населения. Теперь без прямого вступления Запада в войну с Россией армия противника продолжит отступать и нести катастрофические потери, заявил дипломат.
"Сразу хотим предупредить, что никакого повторения сценария с Минскими договоренностями, никакой заморозки фронта, чтобы режим Зеленского мог зализать раны, не будет. Как не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО
", — подчеркнул он.
Небензя напомнил, что цели спецоперации остаются неизменными, но в то же время стремительно меняется размер территории, остающейся под контролем киевских властей.
По данным Минобороны, только за неделю российские войска освободили населенные пункты Ясная Поляна, Доброволье, Катериновка, Горняк, Цукурино, Измайловка, Александрополь и стратегически важный город Селидово в ДНР, а также Кругляковку в Харьковской области.