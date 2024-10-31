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Небензя раскрыл главную причину проседания ВСУ на фронте - РИА Новости, 31.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/nebenzya-1981220605.html
Небензя раскрыл главную причину проседания ВСУ на фронте
Небензя раскрыл главную причину проседания ВСУ на фронте - РИА Новости, 31.10.2024
Небензя раскрыл главную причину проседания ВСУ на фронте
Главная причина проседания украинских войск на фронте - недоверие к потерявшему всякую легитимность Владимиру Зеленскому, считает постоянный представитель... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:55
2024-10-31T18:55
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
василий небензя
сша
украина
россия
в мире
оон
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ООН, 31 окт - РИА Новости. Главная причина проседания украинских войск на фронте - недоверие к потерявшему всякую легитимность Владимиру Зеленскому, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Главная причина проседания украинских войск на фронте состоит в том, что народ просто перестал верить потерявшему еще в мае всякую легитимность бывшему актеру", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Как отметил российский постпред, Зеленский в угоду западным геополитическим интересам сделал свою Украину "пешкой" против России, надеясь, что усилиями США она сможет стать "ферзем". "Он за бесценок распродал западным корпорациям плодородные земли, стратегические предприятия. И этот процесс продолжается", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981170051.html
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владимир зеленский, василий небензя, сша, украина, россия, в мире, оон
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Василий Небензя, США, Украина, Россия, В мире, ООН
Небензя раскрыл главную причину проседания ВСУ на фронте

Небензя: причина проседания ВСУ на фронте состоит в недоверии к Зеленскому

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 31 окт - РИА Новости. Главная причина проседания украинских войск на фронте - недоверие к потерявшему всякую легитимность Владимиру Зеленскому, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Главная причина проседания украинских войск на фронте состоит в том, что народ просто перестал верить потерявшему еще в мае всякую легитимность бывшему актеру", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Посыплется вся Украина: потеря одного города убьет план победы Запада
20 октября, 08:00
Как отметил российский постпред, Зеленский в угоду западным геополитическим интересам сделал свою Украину "пешкой" против России, надеясь, что усилиями США она сможет стать "ферзем".
"Он за бесценок распродал западным корпорациям плодородные земли, стратегические предприятия. И этот процесс продолжается", - подчеркнул он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
"Наступаем на Киев": украинские военные раскрыли тайный приказ Зеленского
Вчера, 15:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВасилий НебензяСШАУкраинаРоссияВ миреООН
 
 
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