https://ria.ru/20241031/nebenzya-1981220605.html

Небензя раскрыл главную причину проседания ВСУ на фронте

Небензя раскрыл главную причину проседания ВСУ на фронте - РИА Новости, 31.10.2024

Небензя раскрыл главную причину проседания ВСУ на фронте

Главная причина проседания украинских войск на фронте - недоверие к потерявшему всякую легитимность Владимиру Зеленскому, считает постоянный представитель... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T18:55

2024-10-31T18:55

2024-10-31T18:55

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

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ООН, 31 окт - РИА Новости. Главная причина проседания украинских войск на фронте - недоверие к потерявшему всякую легитимность Владимиру Зеленскому, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Главная причина проседания украинских войск на фронте состоит в том, что народ просто перестал верить потерявшему еще в мае всякую легитимность бывшему актеру", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Как отметил российский постпред, Зеленский в угоду западным геополитическим интересам сделал свою Украину "пешкой" против России, надеясь, что усилиями США она сможет стать "ферзем". "Он за бесценок распродал западным корпорациям плодородные земли, стратегические предприятия. И этот процесс продолжается", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981170051.html

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владимир зеленский, василий небензя, сша, украина, россия, в мире, оон