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Небензя пригласил постпреда Британии посетить Россию - РИА Новости, 31.10.2024
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00:31 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/nebenzya-1981023163.html
Небензя пригласил постпреда Британии посетить Россию
Небензя пригласил постпреда Британии посетить Россию - РИА Новости, 31.10.2024
Небензя пригласил постпреда Британии посетить Россию
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пригласил свою коллегу, постпреда Великобритании Барбару Вудворд, назвавшую Россию "обедневшей", посетить... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T00:31
2024-10-31T00:31
в мире
россия
великобритания
барбара вудворд
василий небензя
оон
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ООН, 31 окт – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пригласил свою коллегу, постпреда Великобритании Барбару Вудворд, назвавшую Россию "обедневшей", посетить страну и своими глазами посмотреть, насколько ее высказывания противоречат реальной картине. "Хочу поблагодарить посла Вудворд за ее трогательную заботу о российском бюджете. Она же употребила словосочетание "impoverished Russia" (impoverished – обедневшая с англ). Хочу пригласить постпреда Соединенного Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами. Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат", – сказал он в ходе заседания СБ. Постпред Великобритании публично на приглашение на ответила.
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в мире, россия, великобритания, барбара вудворд, василий небензя, оон
В мире, Россия, Великобритания, Барбара Вудворд, Василий Небензя, ООН
Небензя пригласил постпреда Британии посетить Россию

Небензя пригласил постпреда Британии в Россию, назвавшую Россию "обедневшей"

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 31 окт – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пригласил свою коллегу, постпреда Великобритании Барбару Вудворд, назвавшую Россию "обедневшей", посетить страну и своими глазами посмотреть, насколько ее высказывания противоречат реальной картине.
"Хочу поблагодарить посла Вудворд за ее трогательную заботу о российском бюджете. Она же употребила словосочетание "impoverished Russia" (impoverished – обедневшая с англ). Хочу пригласить постпреда Соединенного Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами. Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат", – сказал он в ходе заседания СБ.
Постпред Великобритании публично на приглашение на ответила.
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В миреРоссияВеликобританияБарбара ВудвордВасилий НебензяООН
 
 
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