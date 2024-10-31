https://ria.ru/20241031/nebenzya-1981023163.html
Небензя пригласил постпреда Британии посетить Россию
Небензя пригласил постпреда Британии посетить Россию - РИА Новости, 31.10.2024
Небензя пригласил постпреда Британии посетить Россию
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пригласил свою коллегу, постпреда Великобритании Барбару Вудворд, назвавшую Россию "обедневшей", посетить... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T00:31
2024-10-31T00:31
2024-10-31T00:31
в мире
россия
великобритания
барбара вудворд
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg
ООН, 31 окт – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пригласил свою коллегу, постпреда Великобритании Барбару Вудворд, назвавшую Россию "обедневшей", посетить страну и своими глазами посмотреть, насколько ее высказывания противоречат реальной картине. "Хочу поблагодарить посла Вудворд за ее трогательную заботу о российском бюджете. Она же употребила словосочетание "impoverished Russia" (impoverished – обедневшая с англ). Хочу пригласить постпреда Соединенного Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами. Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат", – сказал он в ходе заседания СБ. Постпред Великобритании публично на приглашение на ответила.
https://ria.ru/20241031/zapad-1981022518.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5045eb818eaf28f4df7977072027cb87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, барбара вудворд, василий небензя, оон
В мире, Россия, Великобритания, Барбара Вудворд, Василий Небензя, ООН
Небензя пригласил постпреда Британии посетить Россию
Небензя пригласил постпреда Британии в Россию, назвавшую Россию "обедневшей"
ООН, 31 окт – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пригласил свою коллегу, постпреда Великобритании Барбару Вудворд, назвавшую Россию "обедневшей", посетить страну и своими глазами посмотреть, насколько ее высказывания противоречат реальной картине.
"Хочу поблагодарить посла Вудворд за ее трогательную заботу о российском бюджете. Она же употребила словосочетание "impoverished Russia" (impoverished – обедневшая с англ). Хочу пригласить постпреда Соединенного Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами. Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат", – сказал он в ходе заседания СБ.
Постпред Великобритании публично на приглашение на ответила.