https://ria.ru/20241031/nebenzya-1981023163.html

Небензя пригласил постпреда Британии посетить Россию

Небензя пригласил постпреда Британии посетить Россию - РИА Новости, 31.10.2024

Небензя пригласил постпреда Британии посетить Россию

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пригласил свою коллегу, постпреда Великобритании Барбару Вудворд, назвавшую Россию "обедневшей", посетить... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T00:31

2024-10-31T00:31

2024-10-31T00:31

в мире

россия

великобритания

барбара вудворд

василий небензя

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg

ООН, 31 окт – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пригласил свою коллегу, постпреда Великобритании Барбару Вудворд, назвавшую Россию "обедневшей", посетить страну и своими глазами посмотреть, насколько ее высказывания противоречат реальной картине. "Хочу поблагодарить посла Вудворд за ее трогательную заботу о российском бюджете. Она же употребила словосочетание "impoverished Russia" (impoverished – обедневшая с англ). Хочу пригласить постпреда Соединенного Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами. Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат", – сказал он в ходе заседания СБ. Постпред Великобритании публично на приглашение на ответила.

https://ria.ru/20241031/zapad-1981022518.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, великобритания, барбара вудворд, василий небензя, оон