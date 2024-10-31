https://ria.ru/20241031/nebenzja-1981215526.html

ВСУ будут отступать без прямого вступления Запада в войну, заявил Небензя

ВСУ будут отступать без прямого вступления Запада в войну, заявил Небензя - РИА Новости, 31.10.2024

ВСУ будут отступать без прямого вступления Запада в войну, заявил Небензя

Без "прямого вступления" Запада в войну с Россией, чего так "страстно" хотят в Киеве, украинские войска и дальше будут нести потери и отступать, заявил... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T18:31

2024-10-31T18:31

2024-10-31T18:31

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ООН, 31 окт - РИА Новости. Без "прямого вступления" Запада в войну с Россией, чего так "страстно" хотят в Киеве, украинские войска и дальше будут нести потери и отступать, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Без прямого вступления Запада в войну с ядерной державой, чего так страстно хочет просроченный украинский президент, украинские войска и дальше будут отступать и нести катастрофические потери", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Российский дипломат отметил, что "никаких эффективных планов", которые могли бы изменить катастрофическую для ВСУ ситуацию, на Западе придумать не могут. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20240614/nebenzya-1952752892.html

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