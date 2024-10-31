https://ria.ru/20241031/navodnenie-1981182636.html

Румыния проверяет информацию об исчезнувших во время наводнения в Испании

Румыния проверяет информацию об исчезнувших во время наводнения в Испании - РИА Новости, 31.10.2024

Румыния проверяет информацию об исчезнувших во время наводнения в Испании

Министерство иностранных дел Румынии сообщило в четверг, что проверяет информацию о пропаже 22 румынских граждан в Испании в результате наводнений. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:32

2024-10-31T16:32

2024-10-31T16:40

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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии сообщило в четверг, что проверяет информацию о пропаже 22 румынских граждан в Испании в результате наводнений. "Министерство иностранных дел через консульство Румынии в Кастельон-де-ла-Плана проверяет информацию об исчезновении 22 румынских граждан в результате наводнения в Испании", - говорится в заявлении министерства для прессы. В МИД отметили, что румынское консульство поддерживает постоянный контакт с испанскими местными властями, и проверки продолжаются. Кроме того, посольство Румынии в Мадриде поддерживает контакт с центральными властями Испании. При этом премьер Румынии Марчел Чолаку в четверг заявил журналистам, что у властей страны нет информации о погибших в Испании румынских гражданах. По последним данным, число погибших в Испании в результате сильных ливней и наводнений возросло до 104 человек, из них 101 - в провинции Валенсия. Как сообщили в среду РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне, диппредставительство не располагает данными о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании россиянах. Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Они нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.

https://ria.ru/20241030/valensiya-1981014960.html

https://ria.ru/20241030/traur-1980976965.html

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