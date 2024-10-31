https://ria.ru/20241031/navodnenie-1981178802.html

Жители пострадавших от наводнения районов Испании опустошили супермаркеты

Жители пострадавших от наводнения районов Испании опустошили супермаркеты - РИА Новости, 31.10.2024

Жители пострадавших от наводнения районов Испании опустошили супермаркеты

В пострадавших от наводнения районах Испании люди начали массово опустошать полки супермаркетов, рассказал РИА Новости житель города Торренте Алексей. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:22

2024-10-31T16:22

2024-10-31T17:19

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МАДРИД, 31 окт — РИА Новости. В пострадавших от наводнения районах Испании люди начали массово опустошать полки супермаркетов, рассказал РИА Новости житель города Торренте Алексей. "Вчера вечером проявилась новая проблема в Торренте: заканчивается еда в магазинах. В супермаркетах уже нет ни молока, ни хлеба, ни фруктов", — сказал он.По словам Алексея, машины не могут подвозить продукты по перекрытым дорогам. "Поэтому нужно действовать быстро, чтобы купить в магазинах то, что осталось", — добавил мужчина. Как свидетельствует видео из местного супермаркета, переданное Алексеем агентству, там остались только дорогие продукты — например, большие окорока (хамон). В других частях провинции Валенсия ситуация не лучше. Это подтвердила жительница района Беникалапа Лаура."В нашем супермаркете вчера вечером еще была еда, но не было ни воды, ни овощей. Люди стали паниковать, и это только усугубило ситуацию", — сказала она. Некоторые крупные магазины, по ее словам, решили помочь пострадавшим. Так, в день наводнения торговый центр IKEA открыл свои двери для людей, которые остались без крова. Им разрешили переночевать в магазине, предложили еду и воду. Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия, в Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности. Жертвами наводнения стали не менее 104 человек, из них 101 — в Валенсии. Сведениями о том, есть ли среди погибших россияне, генконсульство в Барселоне не располагает.Правительство Испании объявило трехдневный траур. Кроме того, стихия нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог. К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли более тысячи военнослужащих.

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испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пустые полки в супермаркете Торренте после наводнения Жители пострадавших от наводнения районов Испании начали массово опустошать полки супермаркетов, сообщил РИА Новости житель города Торренте Алексей. Вчера вечером проявилась новая проблема в Торренте: заканчивается еда в магазинах. В супермаркетах уже нет ни молока, ни хлеба, ни фруктов По последним данным, число погибших в Испании в результате смертоносных ливней возросло до 104 человек. 2024-10-31T16:22 true PT0M49S

Во власти стихии: последствия шторма в Испании Во власти стихии: последствия шторма в Испании 2024-10-31T16:22 true PT0M37S

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Ольга Фомченкова

в мире, валенсия (область), испания, наводнения в испании