https://ria.ru/20241031/navodnenie-1981178802.html
Жители пострадавших от наводнения районов Испании опустошили супермаркеты
Жители пострадавших от наводнения районов Испании опустошили супермаркеты - РИА Новости, 31.10.2024
Жители пострадавших от наводнения районов Испании опустошили супермаркеты
В пострадавших от наводнения районах Испании люди начали массово опустошать полки супермаркетов, рассказал РИА Новости житель города Торренте Алексей. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:22
2024-10-31T16:22
2024-10-31T17:19
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МАДРИД, 31 окт — РИА Новости. В пострадавших от наводнения районах Испании люди начали массово опустошать полки супермаркетов, рассказал РИА Новости житель города Торренте Алексей. "Вчера вечером проявилась новая проблема в Торренте: заканчивается еда в магазинах. В супермаркетах уже нет ни молока, ни хлеба, ни фруктов", — сказал он.По словам Алексея, машины не могут подвозить продукты по перекрытым дорогам. "Поэтому нужно действовать быстро, чтобы купить в магазинах то, что осталось", — добавил мужчина. Как свидетельствует видео из местного супермаркета, переданное Алексеем агентству, там остались только дорогие продукты — например, большие окорока (хамон). В других частях провинции Валенсия ситуация не лучше. Это подтвердила жительница района Беникалапа Лаура."В нашем супермаркете вчера вечером еще была еда, но не было ни воды, ни овощей. Люди стали паниковать, и это только усугубило ситуацию", — сказала она. Некоторые крупные магазины, по ее словам, решили помочь пострадавшим. Так, в день наводнения торговый центр IKEA открыл свои двери для людей, которые остались без крова. Им разрешили переночевать в магазине, предложили еду и воду. Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия, в Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности. Жертвами наводнения стали не менее 104 человек, из них 101 — в Валенсии. Сведениями о том, есть ли среди погибших россияне, генконсульство в Барселоне не располагает.Правительство Испании объявило трехдневный траур. Кроме того, стихия нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог. К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли более тысячи военнослужащих.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Пустые полки в супермаркете Торренте после наводнения
Жители пострадавших от наводнения районов Испании начали массово опустошать полки супермаркетов, сообщил РИА Новости житель города Торренте Алексей.
Вчера вечером проявилась новая проблема в Торренте: заканчивается еда в магазинах. В супермаркетах уже нет ни молока, ни хлеба, ни фруктов
По последним данным, число погибших в Испании в результате смертоносных ливней возросло до 104 человек.
2024-10-31T16:22
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Во власти стихии: последствия шторма в Испании
Во власти стихии: последствия шторма в Испании
2024-10-31T16:22
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валенсия (область), испания, наводнения в испании
В мире, Валенсия (область), Испания, Наводнения в Испании
Жители пострадавших от наводнения районов Испании опустошили супермаркеты
В пострадавших от ливней районах Испании люди в панике скупают все продукты
МАДРИД, 31 окт — РИА Новости. В пострадавших от наводнения районах Испании люди начали массово опустошать полки супермаркетов, рассказал РИА Новости житель города Торренте Алексей.
«
"Вчера вечером проявилась новая проблема в Торренте: заканчивается еда в магазинах. В супермаркетах уже нет ни молока, ни хлеба, ни фруктов", — сказал он.
По словам Алексея, машины не могут подвозить продукты по перекрытым дорогам.
"Поэтому нужно действовать быстро, чтобы купить в магазинах то, что осталось", — добавил мужчина.
Как свидетельствует видео из местного супермаркета, переданное Алексеем агентству, там остались только дорогие продукты — например, большие окорока (хамон).
В других частях провинции Валенсия ситуация не лучше. Это подтвердила жительница района Беникалапа Лаура.
"В нашем супермаркете вчера вечером еще была еда, но не было ни воды, ни овощей. Люди стали паниковать, и это только усугубило ситуацию", — сказала она.
Некоторые крупные магазины, по ее словам, решили помочь пострадавшим. Так, в день наводнения торговый центр IKEA открыл свои двери для людей, которые остались без крова. Им разрешили переночевать в магазине, предложили еду и воду.
Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия, в Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности. Жертвами наводнения стали не менее 104 человек, из них 101 — в Валенсии. Сведениями о том, есть ли среди погибших россияне, генконсульство в Барселоне не располагает.
Правительство Испании объявило трехдневный траур.
Кроме того, стихия нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог. К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли более тысячи военнослужащих.