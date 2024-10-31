https://ria.ru/20241031/navodnenie-1981167141.html

Россиянин рассказал о спасении во время наводнения в Испании

Россиянин рассказал о спасении во время наводнения в Испании - РИА Новости, 31.10.2024

Россиянин рассказал о спасении во время наводнения в Испании

Семья россиян с маленьким ребенком оказалась в опасности во время наводнения в Испании, когда их машина была заблокирована потоками воды; спастись удалось... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:35

2024-10-31T15:35

2024-10-31T17:19

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наводнения в испании

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МАДРИД, 31 окт — РИА Новости. Семья россиян с маленьким ребенком оказалась в опасности во время наводнения в Испании, когда их машина была заблокирована потоками воды; спастись удалось благодаря местным жителям, рассказал РИА Новости глава семейства Алексей. "Остановить машину и выбраться из нее оказалось только половиной дела. Все люди из машин оказались между двумя потоками: один по левой стороне, а с другой — канава с еще более сильным течением. Поток начал сносить машины, а между ними оставались люди. Нас с ребенком отправили первыми. Лестница была хлипкая. Жена посадила дочь себе на спину и ползла, держась изо всех сил", — рассказал он по телефону. По словам мужчины, его жена потом не могла сдержать слез, для нее это стало "самым страшным моментом в жизни". Потом супруги с ребенком больше часа добирались пешком до безопасного места, перелезая через заборы и пробираясь по заблокированным дорогам. В городе Торренте, где проживает семья, в четверг вода начала отступать, однако разрушения затруднили перемещение. По многим дорогам проехать невозможно. Найти свой автомобиль Алексею не удалось — поток унес машину далеко от места, где она была оставлена. Между тем в местных магазинах раскупают воду и продукты, некоторые полки опустели. "В супермаркетах уже нет ни молока, ни хлеба, ни фруктов", — сказал Алексей. По последним данным, число погибших в Испании в результате сильных ливней и наводнений возросло до 104 человек, из них 101 — в провинции Валенсия. Как сообщили в среду РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне, диппредставительство не располагает данными о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании россиянах. Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Они нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог. На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более одной тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии бороться с последствиями ливней.

https://ria.ru/20241030/ispanija-1980996581.html

https://ria.ru/20241031/navodnenie-1981160274.html

https://ria.ru/20241031/poezd-1981119828.html

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валенсия (область)

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в мире, испания, валенсия (область), россия, наводнения в испании