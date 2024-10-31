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В Испании число погибших из-за сильных ливней превысило сто человек - РИА Новости, 31.10.2024
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15:03 31.10.2024 (обновлено: 17:19 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/navodnenie-1981160274.html
В Испании число погибших из-за сильных ливней превысило сто человек
В Испании число погибших из-за сильных ливней превысило сто человек - РИА Новости, 31.10.2024
В Испании число погибших из-за сильных ливней превысило сто человек
Число погибших в Испании возросло до 104 человек в результате сильных ливней и наводнений, сообщила в среду радиостанция Cadena SER. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:03
2024-10-31T17:19
испания
в мире
валенсия (область)
наводнения в испании
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МАДРИД, 31 окт - РИА Новости. Число погибших в Испании возросло до 104 человек в результате сильных ливней и наводнений, сообщила в среду радиостанция Cadena SER.Ранее сообщалось, что число погибших в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 92 человек, в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча - до двух, а в Андалусии - до одного. Как сообщили в среду РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне, диппредставительство не располагает данными о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании россиянах."Глава Валенсийского сообщества Карлос Мазон подтвердил, что больше нет людей, ожидающих спасения после прохождения смертоносного шторма DANA, в результате которого погибли 104 человека, 101 - в провинции Валенсия и еще трое - в Мире (Куэнка), Летуре (Альбасете) и Альхаурин-де-ла-Торре (Малага)", - сообщила радиостанция.Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Они нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более 1 тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии бороться с последствиями ливней.
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Во власти стихии: последствия шторма в Испании
Во власти стихии: последствия шторма в Испании
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испания, в мире, валенсия (область), наводнения в испании
Испания, В мире, Валенсия (область), Наводнения в Испании
В Испании число погибших из-за сильных ливней превысило сто человек

ТВ: число погибших в Испании из-за сильных ливней возросло до 104

© Фото : соцсетиПоследствия наводнения в Валенсии
Последствия наводнения в Валенсии - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : соцсети
Последствия наводнения в Валенсии
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МАДРИД, 31 окт - РИА Новости. Число погибших в Испании возросло до 104 человек в результате сильных ливней и наводнений, сообщила в среду радиостанция Cadena SER.
Ранее сообщалось, что число погибших в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 92 человек, в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча - до двух, а в Андалусии - до одного. Как сообщили в среду РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне, диппредставительство не располагает данными о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании россиянах.
"Глава Валенсийского сообщества Карлос Мазон подтвердил, что больше нет людей, ожидающих спасения после прохождения смертоносного шторма DANA, в результате которого погибли 104 человека, 101 - в провинции Валенсия и еще трое - в Мире (Куэнка), Летуре (Альбасете) и Альхаурин-де-ла-Торре (Малага)", - сообщила радиостанция.
Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Они нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.
На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более 1 тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии бороться с последствиями ливней.
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ИспанияВ миреВаленсия (область)Наводнения в Испании
 
 
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