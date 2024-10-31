В Испании число погибших из-за сильных ливней превысило сто человек
ТВ: число погибших в Испании из-за сильных ливней возросло до 104
© Фото : соцсетиПоследствия наводнения в Валенсии
© Фото : соцсети
Последствия наводнения в Валенсии
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МАДРИД, 31 окт - РИА Новости. Число погибших в Испании возросло до 104 человек в результате сильных ливней и наводнений, сообщила в среду радиостанция Cadena SER.
Ранее сообщалось, что число погибших в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 92 человек, в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча - до двух, а в Андалусии - до одного. Как сообщили в среду РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне, диппредставительство не располагает данными о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании россиянах.
"Глава Валенсийского сообщества Карлос Мазон подтвердил, что больше нет людей, ожидающих спасения после прохождения смертоносного шторма DANA, в результате которого погибли 104 человека, 101 - в провинции Валенсия и еще трое - в Мире (Куэнка), Летуре (Альбасете) и Альхаурин-де-ла-Торре (Малага)", - сообщила радиостанция.
Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Они нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.
На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более 1 тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии бороться с последствиями ливней.
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