https://ria.ru/20241031/navodnenie-1981160274.html

В Испании число погибших из-за сильных ливней превысило сто человек

В Испании число погибших из-за сильных ливней превысило сто человек - РИА Новости, 31.10.2024

В Испании число погибших из-за сильных ливней превысило сто человек

Число погибших в Испании возросло до 104 человек в результате сильных ливней и наводнений, сообщила в среду радиостанция Cadena SER. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:03

2024-10-31T15:03

2024-10-31T17:19

испания

в мире

валенсия (область)

наводнения в испании

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МАДРИД, 31 окт - РИА Новости. Число погибших в Испании возросло до 104 человек в результате сильных ливней и наводнений, сообщила в среду радиостанция Cadena SER.Ранее сообщалось, что число погибших в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 92 человек, в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча - до двух, а в Андалусии - до одного. Как сообщили в среду РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне, диппредставительство не располагает данными о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании россиянах."Глава Валенсийского сообщества Карлос Мазон подтвердил, что больше нет людей, ожидающих спасения после прохождения смертоносного шторма DANA, в результате которого погибли 104 человека, 101 - в провинции Валенсия и еще трое - в Мире (Куэнка), Летуре (Альбасете) и Альхаурин-де-ла-Торре (Малага)", - сообщила радиостанция.Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Они нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более 1 тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии бороться с последствиями ливней.

https://rsport.ria.ru/20241030/futbol-1980904849.html

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валенсия (область)

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Во власти стихии: последствия шторма в Испании Во власти стихии: последствия шторма в Испании 2024-10-31T15:03 true PT0M37S

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Ольга Фомченкова

испания, в мире, валенсия (область), наводнения в испании