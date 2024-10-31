https://ria.ru/20241031/nato-1981044267.html

"Точка кипения". СМИ рассказали о конфликте между Венгрией и НАТО

"Точка кипения". СМИ рассказали о конфликте между Венгрией и НАТО - РИА Новости, 31.10.2024

"Точка кипения". СМИ рассказали о конфликте между Венгрией и НАТО

В НАТО растет недовольство теплыми отношениями между Будапештом и Москвой, пишет газета Politico. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T07:59

2024-10-31T07:59

2024-10-31T07:59

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россия

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нато

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В НАТО растет недовольство теплыми отношениями между Будапештом и Москвой, пишет газета Politico."Разочарование союзников по НАТО в Венгрии достигает точки кипения по мере того, как та заигрывает с Россией", — говорится в статье.По данным газеты, разногласия между Будапештом и союзниками стали еще острее после того, как Венгрия отказалась посетить встречу послов и военных советников НАТО в среду. На ней предполагалось обсудить связи Венгрии с Москвой и Пекином.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно делал заявления о необходимости диалога с Россией для разрешения конфликта на Украине и обеспечения безопасности в Европе. Кроме того, в июле он Орбан 5 июля посетил Москву для провел встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал визит в Россию следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.Ранее во вторник венгерский Орбан заявил об открытом заговор против Венгрии в Евросоюзе. По его словам, цель заговорщиков — заменить венгерское правительство новым.

https://ria.ru/20241022/evropa-1979193578.html

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в мире, венгрия, россия, виктор орбан, нато