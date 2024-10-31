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"Точка кипения". СМИ рассказали о конфликте между Венгрией и НАТО - РИА Новости, 31.10.2024
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07:59 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/nato-1981044267.html
"Точка кипения". СМИ рассказали о конфликте между Венгрией и НАТО
"Точка кипения". СМИ рассказали о конфликте между Венгрией и НАТО - РИА Новости, 31.10.2024
"Точка кипения". СМИ рассказали о конфликте между Венгрией и НАТО
В НАТО растет недовольство теплыми отношениями между Будапештом и Москвой, пишет газета Politico. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T07:59
2024-10-31T07:59
в мире
венгрия
россия
виктор орбан
нато
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В НАТО растет недовольство теплыми отношениями между Будапештом и Москвой, пишет газета Politico."Разочарование союзников по НАТО в Венгрии достигает точки кипения по мере того, как та заигрывает с Россией", — говорится в статье.По данным газеты, разногласия между Будапештом и союзниками стали еще острее после того, как Венгрия отказалась посетить встречу послов и военных советников НАТО в среду. На ней предполагалось обсудить связи Венгрии с Москвой и Пекином.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно делал заявления о необходимости диалога с Россией для разрешения конфликта на Украине и обеспечения безопасности в Европе. Кроме того, в июле он Орбан 5 июля посетил Москву для провел встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал визит в Россию следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.Ранее во вторник венгерский Орбан заявил об открытом заговор против Венгрии в Евросоюзе. По его словам, цель заговорщиков — заменить венгерское правительство новым.
https://ria.ru/20241022/evropa-1979193578.html
https://ria.ru/20241026/es-1980233450.html
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в мире, венгрия, россия, виктор орбан, нато
В мире, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, НАТО
"Точка кипения". СМИ рассказали о конфликте между Венгрией и НАТО

Politico: отношения между Венгрией и Россией вызывают разочарование в НАТО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В НАТО растет недовольство теплыми отношениями между Будапештом и Москвой, пишет газета Politico.
"Разочарование союзников по НАТО в Венгрии достигает точки кипения по мере того, как та заигрывает с Россией", — говорится в статье.
По данным газеты, разногласия между Будапештом и союзниками стали еще острее после того, как Венгрия отказалась посетить встречу послов и военных советников НАТО в среду. На ней предполагалось обсудить связи Венгрии с Москвой и Пекином.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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22 октября, 08:00
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно делал заявления о необходимости диалога с Россией для разрешения конфликта на Украине и обеспечения безопасности в Европе. Кроме того, в июле он Орбан 5 июля посетил Москву для провел встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал визит в Россию следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.
Ранее во вторник венгерский Орбан заявил об открытом заговор против Венгрии в Евросоюзе. По его словам, цель заговорщиков — заменить венгерское правительство новым.
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