"Точка кипения". СМИ рассказали о конфликте между Венгрией и НАТО
Politico: отношения между Венгрией и Россией вызывают разочарование в НАТО
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В НАТО растет недовольство теплыми отношениями между Будапештом и Москвой, пишет газета Politico.
"Разочарование союзников по НАТО в Венгрии достигает точки кипения по мере того, как та заигрывает с Россией", — говорится в статье.
По данным газеты, разногласия между Будапештом и союзниками стали еще острее после того, как Венгрия отказалась посетить встречу послов и военных советников НАТО в среду. На ней предполагалось обсудить связи Венгрии с Москвой и Пекином.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно делал заявления о необходимости диалога с Россией для разрешения конфликта на Украине и обеспечения безопасности в Европе. Кроме того, в июле он Орбан 5 июля посетил Москву для провел встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал визит в Россию следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.
Ранее во вторник венгерский Орбан заявил об открытом заговор против Венгрии в Евросоюзе. По его словам, цель заговорщиков — заменить венгерское правительство новым.