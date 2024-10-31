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СК завел дело после нападения на съемочную группу "Известий" - РИА Новости, 31.10.2024
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21:50 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/napadenie-1981243494.html
СК завел дело после нападения на съемочную группу "Известий"
СК завел дело после нападения на съемочную группу "Известий" - РИА Новости, 31.10.2024
СК завел дело после нападения на съемочную группу "Известий"
Уголовное дело заведено после нападения на съемочную группу "Известий" во время съемки сюжета про деятельность брачных аферистов, сообщает главное следственное... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T21:50
2024-10-31T21:50
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Уголовное дело заведено после нападения на съемочную группу "Известий" во время съемки сюжета про деятельность брачных аферистов, сообщает главное следственное управление СК России по Москве. Ранее в своем Telegram-канале "Известия" сообщали, что съемочная группа издания подверглась нападению во время съемки сюжета про деятельность брачных аферистов. "Замоскворецким межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, в четверг съемочная группа осуществляла свою профессиональную деятельность. Подозреваемый, осознавая, что перед ним оператор съемочной группы, воспрепятствовал его законной профессиональной деятельности и нанес ему не менее двух ударов по туловищу. В управлении отметили, что следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, допрашивают очевидцев произошедшего, изучают записи с камер видеонаблюдения. В ведомстве добавили, что подозреваемый будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу.
https://ria.ru/20241011/moskva-1977649374.html
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россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК завел дело после нападения на съемочную группу "Известий"

СК РФ: уголовное дело заведено после нападения на съемочную группу "Известий"

© Фото : IZ.RU/TelegramСъемочная группа "Известий" подверглась нападению во время съемки сюжета про деятельность брачных аферистов
Съемочная группа Известий подверглась нападению во время съемки сюжета про деятельность брачных аферистов - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : IZ.RU/Telegram
Съемочная группа "Известий" подверглась нападению во время съемки сюжета про деятельность брачных аферистов
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Уголовное дело заведено после нападения на съемочную группу "Известий" во время съемки сюжета про деятельность брачных аферистов, сообщает главное следственное управление СК России по Москве.
Ранее в своем Telegram-канале "Известия" сообщали, что съемочная группа издания подверглась нападению во время съемки сюжета про деятельность брачных аферистов.
На съемочную группу Известий напали во время редакционного задания - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Москве напали на съемочную группу "Известий"
11 октября, 17:27
"Замоскворецким межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, в четверг съемочная группа осуществляла свою профессиональную деятельность. Подозреваемый, осознавая, что перед ним оператор съемочной группы, воспрепятствовал его законной профессиональной деятельности и нанес ему не менее двух ударов по туловищу.
В управлении отметили, что следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, допрашивают очевидцев произошедшего, изучают записи с камер видеонаблюдения.
В ведомстве добавили, что подозреваемый будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу.
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"Известия" сообщили о ранении военкора Кулаги под Часовым Яром в ДНР
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