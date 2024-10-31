https://ria.ru/20241031/napadenie-1981189207.html

СМИ сообщили о нападении на колонну премьера Сенегала

СМИ сообщили о нападении на колонну премьера Сенегала - РИА Новости, 31.10.2024

СМИ сообщили о нападении на колонну премьера Сенегала

Колонна премьер-министра Сенегала Усмана Сонко подверглась нападению в ходе кампании перед парламентскими выборами в городе Кунгель в центральной части страны,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:04

2024-10-31T17:04

2024-10-31T17:38

в мире

сенегал

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Колонна премьер-министра Сенегала Усмана Сонко подверглась нападению в ходе кампании перед парламентскими выборами в городе Кунгель в центральной части страны, сообщает издание Senego. "Нападение произошло после того, как (Сонко - ред.) провел митинг. Он уже покидал это место вместе со своей колонной. Именно тогда кто-то начал бросаться камнями", - говорится в сообщении. Как отмечается, в ответ члены партии Сонко "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" (PASTEF) разгромили автомобиль соперников, на котором было изображение кандидата от коалиции Takku Wallu. Согласно изданию, политическое объединение "Великая партия" (GP), поддерживающее PASTEF, сообщило, что при нападении на колонну Сонко пострадали несколько человек, в том числе глава GP Эль-Хаджи Малик Гаку. Партия добавила, что намерена подать жалобу. Парламентские выборы в Сенегале пройдут 17 ноября.

https://ria.ru/20240330/senegal-1936764077.html

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в мире, сенегал