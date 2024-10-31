https://ria.ru/20241031/naemnik-1981091398.html
Против американского наемника завели дело за преступления в Курской области
Против американского наемника завели дело за преступления в Курской области - РИА Новости, 31.10.2024
Против американского наемника завели дело за преступления в Курской области
Уголовное дело заочно возбуждено против американского наемника Роберта Вертмана, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений в Курской области,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:45
2024-10-31T11:45
2024-10-31T12:03
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Уголовное дело заочно возбуждено против американского наемника Роберта Вертмана, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений в Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Главным военным следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении наемника из США. Гражданин Соединенных Штатов Америки Роберт Вертман подозревается (заочно) в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело, в частности, по статьям об убийстве, покушении, теракте, умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применении насилия к представителю власти, незаконном пересечении госграницы РФ и наемничестве. По данным СК, Вертман лично принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории России. Подчеркивается, что Вертман и другие наемники, действуя с представителями ВФУ (вооруженных формирований Украины) и будучи вооруженными, используя взрывные устройства, а также военную технику, в начале сентября 2024 года незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. Отмечается, что после вторжения для устрашения населения, причинения ущерба и дестабилизации деятельности органов власти "они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения". Подчеркивается, что следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников.
https://ria.ru/20241025/naemnik-1980106376.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, сша, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, США, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Против американского наемника завели дело за преступления в Курской области
СК заочно завел дело против наемника Вертмана за преступления в Курской области
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Уголовное дело заочно возбуждено против американского наемника Роберта Вертмана, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений в Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Главным военным следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении наемника из США. Гражданин Соединенных Штатов Америки Роберт Вертман подозревается (заочно) в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело, в частности, по статьям об убийстве, покушении, теракте, умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применении насилия к представителю власти, незаконном пересечении госграницы РФ и наемничестве.
По данным СК, Вертман лично принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории России. Подчеркивается, что Вертман и другие наемники, действуя с представителями ВФУ (вооруженных формирований Украины) и будучи вооруженными, используя взрывные устройства, а также военную технику, в начале сентября 2024 года незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. Отмечается, что после вторжения для устрашения населения, причинения ущерба и дестабилизации деятельности органов власти "они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения".
Подчеркивается, что следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников.