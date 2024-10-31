https://ria.ru/20241031/naemnik-1981091398.html

Против американского наемника завели дело за преступления в Курской области

Против американского наемника завели дело за преступления в Курской области - РИА Новости, 31.10.2024

Против американского наемника завели дело за преступления в Курской области

Уголовное дело заочно возбуждено против американского наемника Роберта Вертмана, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений в Курской области,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:45

2024-10-31T11:45

2024-10-31T12:03

россия

курская область

сша

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Уголовное дело заочно возбуждено против американского наемника Роберта Вертмана, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений в Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Главным военным следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении наемника из США. Гражданин Соединенных Штатов Америки Роберт Вертман подозревается (заочно) в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело, в частности, по статьям об убийстве, покушении, теракте, умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применении насилия к представителю власти, незаконном пересечении госграницы РФ и наемничестве. По данным СК, Вертман лично принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории России. Подчеркивается, что Вертман и другие наемники, действуя с представителями ВФУ (вооруженных формирований Украины) и будучи вооруженными, используя взрывные устройства, а также военную технику, в начале сентября 2024 года незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. Отмечается, что после вторжения для устрашения населения, причинения ущерба и дестабилизации деятельности органов власти "они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения". Подчеркивается, что следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников.

https://ria.ru/20241025/naemnik-1980106376.html

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, сша, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, вооруженные силы украины