Рейтинг@Mail.ru
Против американского наемника завели дело за преступления в Курской области - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:45 31.10.2024 (обновлено: 12:03 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/naemnik-1981091398.html
Против американского наемника завели дело за преступления в Курской области
Против американского наемника завели дело за преступления в Курской области - РИА Новости, 31.10.2024
Против американского наемника завели дело за преступления в Курской области
Уголовное дело заочно возбуждено против американского наемника Роберта Вертмана, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений в Курской области,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:45
2024-10-31T12:03
россия
курская область
сша
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981092034_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_913fb4e3388d26a018a23a71400ec4b8.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Уголовное дело заочно возбуждено против американского наемника Роберта Вертмана, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений в Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Главным военным следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении наемника из США. Гражданин Соединенных Штатов Америки Роберт Вертман подозревается (заочно) в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело, в частности, по статьям об убийстве, покушении, теракте, умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применении насилия к представителю власти, незаконном пересечении госграницы РФ и наемничестве. По данным СК, Вертман лично принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории России. Подчеркивается, что Вертман и другие наемники, действуя с представителями ВФУ (вооруженных формирований Украины) и будучи вооруженными, используя взрывные устройства, а также военную технику, в начале сентября 2024 года незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. Отмечается, что после вторжения для устрашения населения, причинения ущерба и дестабилизации деятельности органов власти "они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения". Подчеркивается, что следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников.
https://ria.ru/20241025/naemnik-1980106376.html
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
россия
курская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981092034_82:0:1218:852_1920x0_80_0_0_12450082225051aefe82904f7c16b915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, сша, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, США, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Против американского наемника завели дело за преступления в Курской области

СК заочно завел дело против наемника Вертмана за преступления в Курской области

© Фото : Следком/TelegramГражданин США Роберт Вертман, подозреваемый в совершении преступлений в Курской области
Гражданин США Роберт Вертман, подозреваемый в совершении преступлений в Курской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Следком/Telegram
Гражданин США Роберт Вертман, подозреваемый в совершении преступлений в Курской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Уголовное дело заочно возбуждено против американского наемника Роберта Вертмана, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений в Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Главным военным следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении наемника из США. Гражданин Соединенных Штатов Америки Роберт Вертман подозревается (заочно) в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.
Гиорги Киноиани - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В ДНР заочно осудили грузинского наемника ВСУ
25 октября, 16:02
Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело, в частности, по статьям об убийстве, покушении, теракте, умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применении насилия к представителю власти, незаконном пересечении госграницы РФ и наемничестве.
По данным СК, Вертман лично принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории России. Подчеркивается, что Вертман и другие наемники, действуя с представителями ВФУ (вооруженных формирований Украины) и будучи вооруженными, используя взрывные устройства, а также военную технику, в начале сентября 2024 года незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. Отмечается, что после вторжения для устрашения населения, причинения ущерба и дестабилизации деятельности органов власти "они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения".
Подчеркивается, что следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Россия уничтожит всех псов войны
28 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСШАСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала