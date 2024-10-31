https://ria.ru/20241031/nabiullina-1981072388.html

Набиуллина назвала причину жесткой денежно-кредитной политики

Набиуллина назвала причину жесткой денежно-кредитной политики - РИА Новости, 31.10.2024

Набиуллина назвала причину жесткой денежно-кредитной политики

Жесткая денежно-кредитная политика — это не прихоть, а неизбежная реакция на то, что происходит в экономике, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:25

2024-10-31T10:25

2024-10-31T13:32

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Жесткая денежно-кредитная политика — это не прихоть, а неизбежная реакция на то, что происходит в экономике, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. "В нынешних условиях экономика, и государство, и частный бизнес должны направлять ресурсы на приоритетное направление. И тем, кто может этими ресурсами наиболее эффективно и более рачительно распорядиться. И это, конечно, требует и решения застарелых проблем с эффективностью, производительностью, пересмотра круга проектов, которые имеет смысл реализовывать. И этим этот период и сложен. Но, на наш взгляд, он окупится", — сказала она. Глава ЦБ подчеркнула, что жесткая денежно-кредитная политика не противоречит задачам по развитию экономики, над которыми работает правительство. "Оно делает это так, чтобы эти усилия не ушли в свисток, не ушли в инфляцию, а работали именно на рост экономики", — добавила Набиуллина.По ее словам, Центробанк был вынужден войти в период жесткой денежно-кредитной политики."Это новая ситуация для нашей экономики. И конечно, бизнес беспокоит, как это повлияет на инвестиции, производственные возможности, экономический рост", — заключила председатель ЦБ.Банк России 25 октября повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 21 процента годовых — максимума с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд в 20 процентов зафиксировали в феврале-апреле 2022 года.

https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980090586.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф