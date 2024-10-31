Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина назвала причину жесткой денежно-кредитной политики - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 31.10.2024 (обновлено: 13:32 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/nabiullina-1981072388.html
Набиуллина назвала причину жесткой денежно-кредитной политики
Набиуллина назвала причину жесткой денежно-кредитной политики - РИА Новости, 31.10.2024
Набиуллина назвала причину жесткой денежно-кредитной политики
Жесткая денежно-кредитная политика — это не прихоть, а неизбежная реакция на то, что происходит в экономике, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:25
2024-10-31T13:32
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979327087_0:113:3001:1801_1920x0_80_0_0_12fcce0426be79b0315ecdbd90523e75.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Жесткая денежно-кредитная политика — это не прихоть, а неизбежная реакция на то, что происходит в экономике, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. "В нынешних условиях экономика, и государство, и частный бизнес должны направлять ресурсы на приоритетное направление. И тем, кто может этими ресурсами наиболее эффективно и более рачительно распорядиться. И это, конечно, требует и решения застарелых проблем с эффективностью, производительностью, пересмотра круга проектов, которые имеет смысл реализовывать. И этим этот период и сложен. Но, на наш взгляд, он окупится", — сказала она. Глава ЦБ подчеркнула, что жесткая денежно-кредитная политика не противоречит задачам по развитию экономики, над которыми работает правительство. "Оно делает это так, чтобы эти усилия не ушли в свисток, не ушли в инфляцию, а работали именно на рост экономики", — добавила Набиуллина.По ее словам, Центробанк был вынужден войти в период жесткой денежно-кредитной политики."Это новая ситуация для нашей экономики. И конечно, бизнес беспокоит, как это повлияет на инвестиции, производственные возможности, экономический рост", — заключила председатель ЦБ.Банк России 25 октября повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 21 процента годовых — максимума с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд в 20 процентов зафиксировали в феврале-апреле 2022 года.
https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980090586.html
https://ria.ru/20241031/nabiullina-1981071805.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979327087_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_7123a3cf32534a8c4a31749a26af489d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Набиуллина назвала причину жесткой денежно-кредитной политики

Набиуллина назвала жесткую ДКП неизбежной реакцией на происходящее в экономике

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Жесткая денежно-кредитная политика — это не прихоть, а неизбежная реакция на то, что происходит в экономике, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"В нынешних условиях экономика, и государство, и частный бизнес должны направлять ресурсы на приоритетное направление. И тем, кто может этими ресурсами наиболее эффективно и более рачительно распорядиться. И это, конечно, требует и решения застарелых проблем с эффективностью, производительностью, пересмотра круга проектов, которые имеет смысл реализовывать. И этим этот период и сложен. Но, на наш взгляд, он окупится", — сказала она.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Набиуллина назвала рост цен в России следствием перегрева спроса
25 октября, 15:14
Глава ЦБ подчеркнула, что жесткая денежно-кредитная политика не противоречит задачам по развитию экономики, над которыми работает правительство.
«
"Оно делает это так, чтобы эти усилия не ушли в свисток, не ушли в инфляцию, а работали именно на рост экономики", — добавила Набиуллина.
По ее словам, Центробанк был вынужден войти в период жесткой денежно-кредитной политики.
"Это новая ситуация для нашей экономики. И конечно, бизнес беспокоит, как это повлияет на инвестиции, производственные возможности, экономический рост", — заключила председатель ЦБ.
Банк России 25 октября повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 21 процента годовых — максимума с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд в 20 процентов зафиксировали в феврале-апреле 2022 года.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Рост ключевой ставки не разгоняет инфляцию, заявила Набиуллина
Вчера, 10:22
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала