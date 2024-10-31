https://ria.ru/20241031/nabiullina-1981071220.html
ЦБ предостерег правительство от расширения льготных кредитных программ
ЦБ предостерег правительство от расширения льготных кредитных программ - РИА Новости, 31.10.2024
ЦБ предостерег правительство от расширения льготных кредитных программ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла правительство РФ от расширения льготных кредитных программ: увеличить производство снижением ставок не... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:19
2024-10-31T10:19
2024-10-31T10:19
экономика
россия
эльвира набиуллина
госдума рф
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла правительство РФ от расширения льготных кредитных программ: увеличить производство снижением ставок не получится, заявила она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике. "Есть понятное искушение сейчас расширить льготное кредитование в ответ на ужесточение денежно-кредитной политики. Мы уверены, что сейчас не получится увеличить производство путем низких кредитных ставок. Это можно сделать, только когда в экономике есть свободный ресурс, мы это сделали в пандемию", - сказала Набиуллина. "Но если свободных ресурсов - рабочих рук, оборудования, транспортных мощностей - уже очень мало, как сейчас, то единственным результатом выдачи дешевого финансирования будет острая конкуренция за них и рост цен на них и на конечную продукцию", - добавила глава ЦБ. Она отметила, что такая ситуация описана в проинфляционном варианте макроэкономического прогноза Банка России, и он предполагает более высокие темпы инфляции, более высокий уровень ключевой ставки и более низкий темп роста ВВП. "Мы же должны добиться, чтобы умеренные ставки были доступны всем, а не только тем, кто получает льготы. И чем меньше будет льготных кредитов, тем скорее мы к этому придем", - заверила она.
https://ria.ru/20241031/tsb-1981065357.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ предостерег правительство от расширения льготных кредитных программ
Набиуллина предостерегла правительство от расширения льготных кредитных программ
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла правительство РФ от расширения льготных кредитных программ: увеличить производство снижением ставок не получится, заявила она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике.
"Есть понятное искушение сейчас расширить льготное кредитование в ответ на ужесточение денежно-кредитной политики. Мы уверены, что сейчас не получится увеличить производство путем низких кредитных ставок. Это можно сделать, только когда в экономике есть свободный ресурс, мы это сделали в пандемию", - сказала Набиуллина.
"Но если свободных ресурсов - рабочих рук, оборудования, транспортных мощностей - уже очень мало, как сейчас, то единственным результатом выдачи дешевого финансирования будет острая конкуренция за них и рост цен на них и на конечную продукцию", - добавила глава ЦБ.
Она отметила, что такая ситуация описана в проинфляционном варианте макроэкономического прогноза Банка России, и он предполагает более высокие темпы инфляции, более высокий уровень ключевой ставки и более низкий темп роста ВВП.
"Мы же должны добиться, чтобы умеренные ставки были доступны всем, а не только тем, кто получает льготы. И чем меньше будет льготных кредитов, тем скорее мы к этому придем", - заверила она.