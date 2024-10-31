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Полиция рассказала о борьбе с IT-аферистами, использующими водителей такси - РИА Новости, 31.10.2024
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04:19 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/mvd-1981033414.html
Полиция рассказала о борьбе с IT-аферистами, использующими водителей такси
Полиция рассказала о борьбе с IT-аферистами, использующими водителей такси - РИА Новости, 31.10.2024
Полиция рассказала о борьбе с IT-аферистами, использующими водителей такси
Мошенники используют неосведомленных водителей такси при совершении IT-преступлений по хищению средств, для борьбы с ними полиция проводит профилактическую... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T04:19
2024-10-31T04:19
московская область (подмосковье)
общество
происшествия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мошенники используют неосведомленных водителей такси при совершении IT-преступлений по хищению средств, для борьбы с ними полиция проводит профилактическую работу с агрегаторами такси в Подмосковье, сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ, отвечая на запрос РИА Новости. "В целях снижения имущественных IT-преступлений, совершаемых с привлечением неосведомленных водителей такси, постоянно проводится соответствующая профилактическая работа с представителями организаций-агрегаторов такси, осуществляющих свою деятельность на территории Московской области", - говорится в сообщении. Оперативная обстановка в Подмосковье свидетельствует о том, что если ранее имущественные IТ-преступления совершались в основном из "мест лишения свободы" под предлогами "сын попал в беду" или "путем направления смс-сообщения от имени родственника", то в последние годы распространено дистанционное хищение от имени сотрудников правоохранительных органов, банков, соцслужб. В ведомстве отметили, что по итогам 9 месяцев 2024 года доля IT-преступлений составляет 25,3%. Согласно статистике, почти каждое третье зарегистрированное преступление в Подмосковье совершено интернет-мошенниками. "Если в 2018 году каждое десятое регистрируемое на территории Московской области преступление совершено с использованием IT-технологий, в 2019 году каждое - седьмое, то с 2020 года по настоящее время - уже каждое четвертое-третье" - заключили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), общество, происшествия
Московская область (Подмосковье), Общество, Происшествия
Полиция рассказала о борьбе с IT-аферистами, использующими водителей такси

МВД: мошенники используют неосведомленных водителей такси для IT-преступлений

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мошенники используют неосведомленных водителей такси при совершении IT-преступлений по хищению средств, для борьбы с ними полиция проводит профилактическую работу с агрегаторами такси в Подмосковье, сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ, отвечая на запрос РИА Новости.
"В целях снижения имущественных IT-преступлений, совершаемых с привлечением неосведомленных водителей такси, постоянно проводится соответствующая профилактическая работа с представителями организаций-агрегаторов такси, осуществляющих свою деятельность на территории Московской области", - говорится в сообщении.
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Оперативная обстановка в Подмосковье свидетельствует о том, что если ранее имущественные IТ-преступления совершались в основном из "мест лишения свободы" под предлогами "сын попал в беду" или "путем направления смс-сообщения от имени родственника", то в последние годы распространено дистанционное хищение от имени сотрудников правоохранительных органов, банков, соцслужб.
В ведомстве отметили, что по итогам 9 месяцев 2024 года доля IT-преступлений составляет 25,3%. Согласно статистике, почти каждое третье зарегистрированное преступление в Подмосковье совершено интернет-мошенниками.
"Если в 2018 году каждое десятое регистрируемое на территории Московской области преступление совершено с использованием IT-технологий, в 2019 году каждое - седьмое, то с 2020 года по настоящее время - уже каждое четвертое-третье" - заключили в пресс-службе.
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