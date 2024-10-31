https://ria.ru/20241031/mvd-1981033414.html

Полиция рассказала о борьбе с IT-аферистами, использующими водителей такси

Полиция рассказала о борьбе с IT-аферистами, использующими водителей такси - РИА Новости, 31.10.2024

Полиция рассказала о борьбе с IT-аферистами, использующими водителей такси

Мошенники используют неосведомленных водителей такси при совершении IT-преступлений по хищению средств, для борьбы с ними полиция проводит профилактическую... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T04:19

2024-10-31T04:19

2024-10-31T04:19

московская область (подмосковье)

общество

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мошенники используют неосведомленных водителей такси при совершении IT-преступлений по хищению средств, для борьбы с ними полиция проводит профилактическую работу с агрегаторами такси в Подмосковье, сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ, отвечая на запрос РИА Новости. "В целях снижения имущественных IT-преступлений, совершаемых с привлечением неосведомленных водителей такси, постоянно проводится соответствующая профилактическая работа с представителями организаций-агрегаторов такси, осуществляющих свою деятельность на территории Московской области", - говорится в сообщении. Оперативная обстановка в Подмосковье свидетельствует о том, что если ранее имущественные IТ-преступления совершались в основном из "мест лишения свободы" под предлогами "сын попал в беду" или "путем направления смс-сообщения от имени родственника", то в последние годы распространено дистанционное хищение от имени сотрудников правоохранительных органов, банков, соцслужб. В ведомстве отметили, что по итогам 9 месяцев 2024 года доля IT-преступлений составляет 25,3%. Согласно статистике, почти каждое третье зарегистрированное преступление в Подмосковье совершено интернет-мошенниками. "Если в 2018 году каждое десятое регистрируемое на территории Московской области преступление совершено с использованием IT-технологий, в 2019 году каждое - седьмое, то с 2020 года по настоящее время - уже каждое четвертое-третье" - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241021/kredit-1979134663.html

https://ria.ru/20241023/grigorenko-1979523466.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), общество, происшествия