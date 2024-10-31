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Муж Блиновской продолжает служить в зоне СВО, заявила адвокат - РИА Новости, 31.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/muzh-1981231825.html
Муж Блиновской продолжает служить в зоне СВО, заявила адвокат
Муж Блиновской продолжает служить в зоне СВО, заявила адвокат - РИА Новости, 31.10.2024
Муж Блиновской продолжает служить в зоне СВО, заявила адвокат
Муж арестованной "королевы" марафонов желаний Алексей Блиновский продолжает нести службу в зоне проведения спецоперации, рассказала РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:06
2024-10-31T20:06
специальная военная операция на украине
ярославская область
елена блиновская
россия
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Муж арестованной "королевы" марафонов желаний Алексей Блиновский продолжает нести службу в зоне проведения спецоперации, рассказала РИА Новости его адвокат Наталия Сальникова. "Он продолжает нести службу на СВО, я удивлена, почему сейчас эта информация преподносится как новость, это было известно более трех недель назад", - сказала собеседница агентства. Ранее на заседании по делу о банкротстве Блиновского в Арбитражном суде Ярославской области было оглашено ходатайство командира войсковой части 41698 министерства обороны Российской Федерации, согласно которому 19 сентября предварительное следствие по уголовному делу в отношении Блиновского приостановлено на период мобилизации, контракта о прохождении военной службы в Вооружённых силах России, и мера пресечения в виде запрета определенных действий Блиновскому была отменена. Алексей Блиновский и его супруга Елена Блиновская обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены. Находящийся в зоне СВО Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.
https://ria.ru/20241007/blinovskaya-1869748332.html
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ярославская область, елена блиновская, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Ярославская область, Елена Блиновская, Россия, Общество
Муж Блиновской продолжает служить в зоне СВО, заявила адвокат

Адвокат Сальникова: муж арестованной Блиновской продолжает служить в зоне СВО

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Муж арестованной "королевы" марафонов желаний Алексей Блиновский продолжает нести службу в зоне проведения спецоперации, рассказала РИА Новости его адвокат Наталия Сальникова.
"Он продолжает нести службу на СВО, я удивлена, почему сейчас эта информация преподносится как новость, это было известно более трех недель назад", - сказала собеседница агентства.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали
7 октября, 10:53
Ранее на заседании по делу о банкротстве Блиновского в Арбитражном суде Ярославской области было оглашено ходатайство командира войсковой части 41698 министерства обороны Российской Федерации, согласно которому 19 сентября предварительное следствие по уголовному делу в отношении Блиновского приостановлено на период мобилизации, контракта о прохождении военной службы в Вооружённых силах России, и мера пресечения в виде запрета определенных действий Блиновскому была отменена.
Алексей Блиновский и его супруга Елена Блиновская обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены.
Находящийся в зоне СВО Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Суд подтвердил законность привлечения Блиновской к ответственности
10 октября, 15:38
 
Специальная военная операция на УкраинеЯрославская областьЕлена БлиновскаяРоссияОбщество
 
 
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