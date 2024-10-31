https://ria.ru/20241031/musk-1981113104.html

Илон Маск получил повестку в суд по делу о призах избирателям

Илон Маск получил повестку в суд по делу о призах избирателям - РИА Новости, 31.10.2024

Илон Маск получил повестку в суд по делу о призах избирателям

Илон Маск получил повестку в суд по делу о розыгрыше призов по 1 миллиону долларов для зарегистрированных избирателей из колеблющихся штатов США, слушание... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:39

2024-10-31T12:39

2024-10-31T12:40

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Илон Маск получил повестку в суд по делу о розыгрыше призов по 1 миллиону долларов для зарегистрированных избирателей из колеблющихся штатов США, слушание состоится в четверг утром в Филадельфии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на судебное предписание. В понедельник телеканал CNN сообщил, что окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер подал гражданский иск против миллиардера Илона Маска и его политической группы America PAC, добиваясь запрета их розыгрыша с призами по 1 миллиону долларов для зарегистрированных избирателей. По данным телеканала, Маск, являющийся известным сторонником Дональда Трампа, уже присудил два приза по 1 миллиону долларов избирателям в штатах Мичиган и Висконсин. "Судья постановил, что Илон Маск должен явиться на судебное слушание в Филадельфии в четверг утром в качестве ответчика по иску, оспаривающего раздачу 1 миллиона долларов избирателям в колеблющихся штатах", - пишет издание. По данным газеты, суд состоится в четверг в 10.00 (17.00 мск) в Филадельфии. Судья, ведущий это дело, постановил, чтобы все стороны конфликта присутствовали на слушании. Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241030/agenty-1980708368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, филадельфия, сша, мичиган, илон маск, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024