https://ria.ru/20241031/mosbirzha-1981228475.html

Мосбиржа назвала победителей конкурса годовых отчетов

Мосбиржа назвала победителей конкурса годовых отчетов - РИА Новости, 31.10.2024

Мосбиржа назвала победителей конкурса годовых отчетов

В четверг прошла церемония награждения победителей XXVII ежегодного конкурса годовых отчетов, сообщает пресс-служба Московской биржи, которая выступает... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:41

2024-10-31T19:41

2024-10-31T19:41

сергей швецов

экономика

фосагро

московская биржа

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В четверг прошла церемония награждения победителей XXVII ежегодного конкурса годовых отчетов, сообщает пресс-служба Московской биржи, которая выступает организатором мероприятия. В 2024 году число участников конкурса увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом. Заявки подали 106 компаний, среди них 14 дебютантов, 28 компаний из Индекса МосБиржи (IMOEX), 47 компаний из Индекса МосБиржи широкого рынка (MOEXBMI), а также пять компаний, чьи акции вошли в десятку наиболее ликвидных с начала текущего года. Отмечается, что участники представляют банковский сектор, информационные технологии, лесную промышленность, металлургию, нефтегазовую отрасль, потребительский сектор, строительство, телекоммуникации, транспорт, химическую промышленность и электроэнергетику. "Конкурс годовых отчетов имеет особое значение: он подчеркивает важность прозрачности и ответственности перед инвесторами и обществом в целом. Московская биржа всегда поддерживала инициативы, направленные на повышение качества корпоративного управления и информационной открытости. Годовой отчет не просто документ, это лицо организации, которое демонстрирует ее ценности, стратегию развития и готовность к открытому диалогу со всеми заинтересованными сторонами", - приводятся в сообщении слова председателя наблюдательного совета Московской биржи Сергея Швецова. Он выразил уверенность, что прозрачные и понятные отчеты способствуют укреплению доверия инвесторов, улучшению деловой репутации компаний и развитию финансового рынка страны. "Выражаю благодарность всем участникам конкурса за их стремление к совершенству и приверженность высоким стандартам отчетности", - сказал Швецов. Оценка конкурсных проектов проводилась двумя этапами – сначала экспертным советом, затем жюри. В их состав вошли представители саморегулируемых организаций, ведущих консалтинговых фирм, банков, информационных, инвестиционных и рейтинговых агентств. Кроме того, работы оценивали известные финансовые аналитики, представители деловых ассоциаций, а также эксперты в области корпоративного управления и коммуникаций. На первом этапе экспертный совет сформировал список финалистов, из которого жюри после своей оценки определило победителей. По данным пресс-службы, Гран-при конкурса получили: "Интер РАО" за лучший годовой отчет компании с капитализацией более 200 миллиардов рублей; "Россети Ленэнерго" за лучший годовой отчет компании с капитализацией от 40 до 200 миллиардов рублей; "Россети Центр и Россети Центр и Приволжье" за лучший годовой отчет компании с капитализацией до 40 миллиардов рублей. Также за лучший годовой отчет непубличной компании Гран-при получила "Россети Тюмень", а за лучший отчет об устойчивом развитии — "Норильский никель" и "ФосАгро". Кроме того, победителями в различных номинация стали: Группа компаний "А101" в номинации "Лучший дебют"; "Роснефть" в номинации "Прорыв года"; Сбербанк в номинации "Лучший годовой отчет: эффективная коммуникация"; "Россети Волга" в номинации "Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении". За лучшее раскрытие ESG-информации отмечена "Северсталь". В номинации "Лучший годовой отчет: инвестиционная привлекательность" победу одержала компания "КазМунайГаз", в номинации за лучшее раскрытие непубличных компаний-эмитентов облигаций — "Легенда", а в номинации "Выбор розничных инвесторов" — X5 Group.

https://ria.ru/20241025/valyuty-1980141005.html

https://ria.ru/20241030/zoloto-1980842111.html

https://ria.ru/20241025/zerno-1979860447.html

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сергей швецов, экономика, фосагро, московская биржа