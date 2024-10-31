В Молдавии рассказали, почему Запад не реагирует на фальсификации выборов
Депутат Цырдя: Запад боится проигрыша Санду на выборах президента Молдавии
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики
Президент Молдавии Майя Санду участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Запад не реагирует на фальсификации в первом туре выборов президента Молдавии, боясь проигрыша Майи Санду во втором, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
"Запад уже проиграл в Грузии, что уже очевидно всем. "Грузинская мечта" (правящая партия в Грузии – ред.) просто затоптала всю прозападную оппозицию, вместе взятую. Запад проигрывает сейчас и выборы в США, насколько мы понимаем, шанс проиграть у Камалы Харрис Дональду Трампу довольно большой. Сегодня большой риск, что это же может произойти и в Молдове. И они не могут допустить проигрыша", - сказал Цырдя.
По мнению депутата, у баллотирующейся на второй срок Майи Санду мало шансов на победу, но она рассчитывает на массовые фальсификации. "Они будут открыто фальсифицировать, арестовывать, проводить обыски, запрещать партии, чем они занимались все это время. У нас же российских телеканалов нет от слова совсем. Порталы все заблокированы. Telegram-каналы блокировали. И в этой ситуации у оппозиции вообще нет возможности доводить свою позицию до людей. В этом контексте послы Европейского Союза, послы Франции, Германии молчат", - подчеркнул Цырдя.
По его словам, властям удалось вытащить референдум о евроинтеграции на нужный им результат за счет массовых фальсификаций на зарубежных участках, где 700 представителям от оппозиции не позволили зарегистрироваться в качестве наблюдателей, отказано было наблюдателям от России и части стран СНГ, и также не было обеспечено равноправное голосование для молдавской диаспоры.
"В России, где 500 тысяч граждан, открыли два участка. В Европе, где столько же граждан, открыли 230 участков. И вот сейчас у нас второй тур выборов президента, где Майя Санду надеется только на вбросы или на фальсисификацию. Только благодаря вбросам она может еще претендовать на второй мандат в обществе с глубокой ненавистью к ней, в обществе с глубочайшим расколом, где она однозначно на территории страны выборы проиграет. То есть фальсификации возможны только на зарубежных участках. И даже если победит, она будет президентом не Молдовы, а диаспоры", - отметил депутат.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
На прошедшем в тот же день референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.