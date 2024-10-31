https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981216586.html
В Молдавии будут решать вопрос вступления в ЕС после изменения конституции
В Молдавии будут решать вопрос вступления в ЕС после изменения конституции - РИА Новости, 31.10.2024
В Молдавии будут решать вопрос вступления в ЕС после изменения конституции
Парламент Молдавии будет заниматься вопросами вступления Молдавии в ЕС и присоединения к учредительным договорам Евросоюза после изменения конституции страны,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:35
2024-10-31T18:35
2024-10-31T18:53
молдавия
евросоюз
в мире
гагаузия
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Парламент Молдавии будет заниматься вопросами вступления Молдавии в ЕС и присоединения к учредительным договорам Евросоюза после изменения конституции страны, об этом заявила в четверг глава Конституционного суда Домника Маноле.Ранее в четверг конституционный суд Молдавии признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова"."Конституция дополняется Разделом V прим "Вступление в Евросоюз" следующего содержания: 1) Присоединение Республики Молдова к учредительным договорам Европейского Союза, а также к актам о пересмотре учредительных договоров Европейского Союза устанавливается Парламентом органическим законом. 2) Вследствие присоединения, положения учредительных договоров Европейского Союза, как и других обязательных правовых актов Европейского Союза, имеют преимущество над противоречащими им положениями внутренних законов, при условии соблюдения положений договора о присоединении", - зачитала Маноле.По ее словам, изменения вступят в силу после публикации в законодательном вестнике - "Официальном мониторе".Заседание КС проходило на фоне акции протеста против признания итогов референдума, которую организовали представители оппозиционной Партии коммунистов и блока "Победа".На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.
https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981055087.html
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молдавия, евросоюз, в мире, гагаузия, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, Евросоюз, В мире, Гагаузия, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии будут решать вопрос вступления в ЕС после изменения конституции
В Молдавии будут решать вопрос вступления в ЕС после изменения конституции
КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Парламент Молдавии будет заниматься вопросами вступления Молдавии в ЕС и присоединения к учредительным договорам Евросоюза после изменения конституции страны, об этом заявила в четверг глава Конституционного суда Домника Маноле.
Ранее в четверг конституционный суд Молдавии признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова".
"Конституция дополняется Разделом V прим "Вступление в Евросоюз" следующего содержания: 1) Присоединение Республики Молдова к учредительным договорам Европейского Союза, а также к актам о пересмотре учредительных договоров Европейского Союза устанавливается Парламентом органическим законом. 2) Вследствие присоединения, положения учредительных договоров Европейского Союза, как и других обязательных правовых актов Европейского Союза, имеют преимущество над противоречащими им положениями внутренних законов, при условии соблюдения положений договора о присоединении", - зачитала Маноле.
По ее словам, изменения вступят в силу после публикации в законодательном вестнике - "Официальном мониторе".
Заседание КС проходило на фоне акции протеста против признания итогов референдума, которую организовали представители оппозиционной Партии коммунистов и блока "Победа".
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии
, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.