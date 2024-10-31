Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии будут решать вопрос вступления в ЕС после изменения конституции - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 31.10.2024 (обновлено: 18:53 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981216586.html
В Молдавии будут решать вопрос вступления в ЕС после изменения конституции
В Молдавии будут решать вопрос вступления в ЕС после изменения конституции - РИА Новости, 31.10.2024
В Молдавии будут решать вопрос вступления в ЕС после изменения конституции
Парламент Молдавии будет заниматься вопросами вступления Молдавии в ЕС и присоединения к учредительным договорам Евросоюза после изменения конституции страны,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:35
2024-10-31T18:53
молдавия
евросоюз
в мире
гагаузия
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879908_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_39937e867a40f9dda8d1f5de0fb0b49d.jpg
КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Парламент Молдавии будет заниматься вопросами вступления Молдавии в ЕС и присоединения к учредительным договорам Евросоюза после изменения конституции страны, об этом заявила в четверг глава Конституционного суда Домника Маноле.Ранее в четверг конституционный суд Молдавии признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова"."Конституция дополняется Разделом V прим "Вступление в Евросоюз" следующего содержания: 1) Присоединение Республики Молдова к учредительным договорам Европейского Союза, а также к актам о пересмотре учредительных договоров Европейского Союза устанавливается Парламентом органическим законом. 2) Вследствие присоединения, положения учредительных договоров Европейского Союза, как и других обязательных правовых актов Европейского Союза, имеют преимущество над противоречащими им положениями внутренних законов, при условии соблюдения положений договора о присоединении", - зачитала Маноле.По ее словам, изменения вступят в силу после публикации в законодательном вестнике - "Официальном мониторе".Заседание КС проходило на фоне акции протеста против признания итогов референдума, которую организовали представители оппозиционной Партии коммунистов и блока "Победа".На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.
https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981055087.html
https://ria.ru/20241030/moldaviya-1980828885.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879908_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_242665464443140f332c3a7f7e9f8472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, евросоюз, в мире, гагаузия, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, Евросоюз, В мире, Гагаузия, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии будут решать вопрос вступления в ЕС после изменения конституции

В Молдавии будут решать вопрос вступления в ЕС после изменения конституции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Парламент Молдавии будет заниматься вопросами вступления Молдавии в ЕС и присоединения к учредительным договорам Евросоюза после изменения конституции страны, об этом заявила в четверг глава Конституционного суда Домника Маноле.
Ранее в четверг конституционный суд Молдавии признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова".
Кишинев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
СВР: в ОБСЕ признают небывалый уровень нарушений на выборах в Молдавии
Вчера, 09:24
"Конституция дополняется Разделом V прим "Вступление в Евросоюз" следующего содержания: 1) Присоединение Республики Молдова к учредительным договорам Европейского Союза, а также к актам о пересмотре учредительных договоров Европейского Союза устанавливается Парламентом органическим законом. 2) Вследствие присоединения, положения учредительных договоров Европейского Союза, как и других обязательных правовых актов Европейского Союза, имеют преимущество над противоречащими им положениями внутренних законов, при условии соблюдения положений договора о присоединении", - зачитала Маноле.
По ее словам, изменения вступят в силу после публикации в законодательном вестнике - "Официальном мониторе".
Заседание КС проходило на фоне акции протеста против признания итогов референдума, которую организовали представители оппозиционной Партии коммунистов и блока "Победа".
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.
Мужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Сенатор усомнился в объективности итогов еврореферендума в Молдавии
30 октября, 07:44
 
МолдавияЕвросоюзВ миреГагаузияВыборы в Молдавии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала