https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981216586.html

В Молдавии будут решать вопрос вступления в ЕС после изменения конституции

В Молдавии будут решать вопрос вступления в ЕС после изменения конституции - РИА Новости, 31.10.2024

В Молдавии будут решать вопрос вступления в ЕС после изменения конституции

Парламент Молдавии будет заниматься вопросами вступления Молдавии в ЕС и присоединения к учредительным договорам Евросоюза после изменения конституции страны,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T18:35

2024-10-31T18:35

2024-10-31T18:53

молдавия

евросоюз

в мире

гагаузия

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879908_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_39937e867a40f9dda8d1f5de0fb0b49d.jpg

КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Парламент Молдавии будет заниматься вопросами вступления Молдавии в ЕС и присоединения к учредительным договорам Евросоюза после изменения конституции страны, об этом заявила в четверг глава Конституционного суда Домника Маноле.Ранее в четверг конституционный суд Молдавии признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова"."Конституция дополняется Разделом V прим "Вступление в Евросоюз" следующего содержания: 1) Присоединение Республики Молдова к учредительным договорам Европейского Союза, а также к актам о пересмотре учредительных договоров Европейского Союза устанавливается Парламентом органическим законом. 2) Вследствие присоединения, положения учредительных договоров Европейского Союза, как и других обязательных правовых актов Европейского Союза, имеют преимущество над противоречащими им положениями внутренних законов, при условии соблюдения положений договора о присоединении", - зачитала Маноле.По ее словам, изменения вступят в силу после публикации в законодательном вестнике - "Официальном мониторе".Заседание КС проходило на фоне акции протеста против признания итогов референдума, которую организовали представители оппозиционной Партии коммунистов и блока "Победа".На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.

https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981055087.html

https://ria.ru/20241030/moldaviya-1980828885.html

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, евросоюз, в мире, гагаузия, выборы в молдавии — 2024