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В Молдавии задержали пятерых человек, пытавшихся поджечь здание ЦИК - РИА Новости, 31.10.2024
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16:56 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981187628.html
В Молдавии задержали пятерых человек, пытавшихся поджечь здание ЦИК
В Молдавии задержали пятерых человек, пытавшихся поджечь здание ЦИК - РИА Новости, 31.10.2024
В Молдавии задержали пятерых человек, пытавшихся поджечь здание ЦИК
Молдавская полиция сообщила в четверг, что задержала пятерых человек, проживающих в Приднестровье, которые пытались поджечь здание Центризбиркома в Кишиневе, а... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:56
2024-10-31T16:56
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Молдавская полиция сообщила в четверг, что задержала пятерых человек, проживающих в Приднестровье, которые пытались поджечь здание Центризбиркома в Кишиневе, а также несколько автомобилей на парковке Генерального инспектората полиции. "Сотрудники Генерального инспектората полиции совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщают об аресте троих мужчин и двух женщин из Слобозии и Тирасполя, которые утром 31 октября 2024 года пытались поджечь здание ЦИК, а также автомобили на стоянке Генерального инспектората полиции. Всех лиц задержали на 72 часа", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции. В полиции уточнили, что заметили несколько подозрительных людей, которые следили за Генеральным инспекторатом полиции, Центризбиркомом и другими госучреждениями. В ночь на четверг эти лица пытались устроить пожар на парковке у Генерального инспектората полиции, а также пытались поджечь входную дверь в ЦИК. В результате были задержаны трое мужчин и две женщины в возрасте от 18 до 42 лет. "В ходе слушаний они заявили, что их завербовал человек по имени Владимир, который в настоящее время находится в Москве, Российская Федерация… За эти действия им была обещана сумма в 5000 долларов, которую должен был перевести мужчина из Москвы. Чтобы получить деньги, они должны были разместить в чатах доказательства с фотографиями поджогов. Также в ходе этих разговоров было установлено, что ранее они получали аналогичные указания о вандализме в Апелляционном суде", - отмечено в сообщении. Полиция Молдавии в сентябре и октябре неоднократно задерживала группы лиц, которые занимались вандализмом по отношению к госучреждениям. Тогда они обливали их краской. По данным полиции, эти действий были направлены на дестабилизацию ситуации в стране.
https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981055087.html
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в мире, москва, кишинев, тирасполь, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), молдавия
В мире, Москва, Кишинев, Тирасполь, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Молдавия
В Молдавии задержали пятерых человек, пытавшихся поджечь здание ЦИК

Молдавская полиция задержала пятерых человек, пытавшихся поджечь здание ЦИК

© Mihai CarausЛоготип ЦИК Молдавии
Логотип ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Mihai Caraus
Логотип ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Молдавская полиция сообщила в четверг, что задержала пятерых человек, проживающих в Приднестровье, которые пытались поджечь здание Центризбиркома в Кишиневе, а также несколько автомобилей на парковке Генерального инспектората полиции.
"Сотрудники Генерального инспектората полиции совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщают об аресте троих мужчин и двух женщин из Слобозии и Тирасполя, которые утром 31 октября 2024 года пытались поджечь здание ЦИК, а также автомобили на стоянке Генерального инспектората полиции. Всех лиц задержали на 72 часа", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.
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В полиции уточнили, что заметили несколько подозрительных людей, которые следили за Генеральным инспекторатом полиции, Центризбиркомом и другими госучреждениями. В ночь на четверг эти лица пытались устроить пожар на парковке у Генерального инспектората полиции, а также пытались поджечь входную дверь в ЦИК. В результате были задержаны трое мужчин и две женщины в возрасте от 18 до 42 лет.
"В ходе слушаний они заявили, что их завербовал человек по имени Владимир, который в настоящее время находится в Москве, Российская Федерация… За эти действия им была обещана сумма в 5000 долларов, которую должен был перевести мужчина из Москвы. Чтобы получить деньги, они должны были разместить в чатах доказательства с фотографиями поджогов. Также в ходе этих разговоров было установлено, что ранее они получали аналогичные указания о вандализме в Апелляционном суде", - отмечено в сообщении.
Полиция Молдавии в сентябре и октябре неоднократно задерживала группы лиц, которые занимались вандализмом по отношению к госучреждениям. Тогда они обливали их краской. По данным полиции, эти действий были направлены на дестабилизацию ситуации в стране.
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