https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981085364.html

Молдавская оппозиция проводит акцию протеста против итогов референдума

Молдавская оппозиция проводит акцию протеста против итогов референдума - РИА Новости, 31.10.2024

Молдавская оппозиция проводит акцию протеста против итогов референдума

Молдавская оппозиция проводит у здания Конституционного суда акцию протеста против признания итогов еврореферендума. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:24

2024-10-31T11:24

2024-10-31T11:24

в мире

молдавия

гагаузия

майя санду

евросоюз

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981134876_0:99:1252:803_1920x0_80_0_0_a5a6816d64a4d2aeb91e50051248aa8f.jpg

КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Молдавская оппозиция проводит у здания Конституционного суда акцию протеста против признания итогов еврореферендума. Конституционный суд Молдавии 31 октября соберется на заседание, чтобы обсудить вопрос возможного признания итогов референдума о евроинтеграции. В зал заседаний Конституционного Суда будут иметь доступ только приглашенные лица. Среди протестующих представители оппозиционной Партии коммунистов и блока "Победа". "Они очень спешат, чтобы сегодня, максимум завтра вынести решение, с которым (президент Молдавии) Майя Санду пойдет в общество перед вторым туром (президентских выборов 3 ноября), чтобы оправдать бесполезным референдумом свой провал управления страной", - сказала перед собравшимися депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Диана Караман. Молдавская полиция не пускала часть представителей оппозиционного блока "Победа" в здание Конституционного суда для подачи запроса о непризнании итогов референдума о ЕС, однако после им позволили зайти, но удерживали в коридоре. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом президента Молдавии Майи Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.

https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981055087.html

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, евросоюз, выборы в молдавии — 2024