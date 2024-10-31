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Молдавская оппозиция проводит акцию протеста против итогов референдума - РИА Новости, 31.10.2024
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11:24 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981085364.html
Молдавская оппозиция проводит акцию протеста против итогов референдума
Молдавская оппозиция проводит акцию протеста против итогов референдума - РИА Новости, 31.10.2024
Молдавская оппозиция проводит акцию протеста против итогов референдума
Молдавская оппозиция проводит у здания Конституционного суда акцию протеста против признания итогов еврореферендума. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:24
2024-10-31T11:24
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гагаузия
майя санду
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Молдавская оппозиция проводит у здания Конституционного суда акцию протеста против признания итогов еврореферендума. Конституционный суд Молдавии 31 октября соберется на заседание, чтобы обсудить вопрос возможного признания итогов референдума о евроинтеграции. В зал заседаний Конституционного Суда будут иметь доступ только приглашенные лица. Среди протестующих представители оппозиционной Партии коммунистов и блока "Победа". "Они очень спешат, чтобы сегодня, максимум завтра вынести решение, с которым (президент Молдавии) Майя Санду пойдет в общество перед вторым туром (президентских выборов 3 ноября), чтобы оправдать бесполезным референдумом свой провал управления страной", - сказала перед собравшимися депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Диана Караман. Молдавская полиция не пускала часть представителей оппозиционного блока "Победа" в здание Конституционного суда для подачи запроса о непризнании итогов референдума о ЕС, однако после им позволили зайти, но удерживали в коридоре. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом президента Молдавии Майи Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Молдавская оппозиция проводит акцию протеста против итогов референдума

Молдавская оппозиция проводит у здания КС акцию против итогов еврореферендума

© РИА Новости / Родион Степанчук | Перейти в медиабанкАкция протеста молдавской оппозиции у здания Конституционного суда
Акция протеста молдавской оппозиции у здания Конституционного суда - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Родион Степанчук
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Акция протеста молдавской оппозиции у здания Конституционного суда
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Молдавская оппозиция проводит у здания Конституционного суда акцию протеста против признания итогов еврореферендума.
Конституционный суд Молдавии 31 октября соберется на заседание, чтобы обсудить вопрос возможного признания итогов референдума о евроинтеграции. В зал заседаний Конституционного Суда будут иметь доступ только приглашенные лица. Среди протестующих представители оппозиционной Партии коммунистов и блока "Победа".
"Они очень спешат, чтобы сегодня, максимум завтра вынести решение, с которым (президент Молдавии) Майя Санду пойдет в общество перед вторым туром (президентских выборов 3 ноября), чтобы оправдать бесполезным референдумом свой провал управления страной", - сказала перед собравшимися депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Диана Караман.
Молдавская полиция не пускала часть представителей оппозиционного блока "Победа" в здание Конституционного суда для подачи запроса о непризнании итогов референдума о ЕС, однако после им позволили зайти, но удерживали в коридоре.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом президента Молдавии Майи Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.
Кишинев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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В миреМолдавияГагаузияМайя СандуЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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