https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981072625.html

Глава Гагаузии призвала не закрывать глаза на акты беззакония в Молдавии

Глава Гагаузии призвала не закрывать глаза на акты беззакония в Молдавии - РИА Новости, 31.10.2024

Глава Гагаузии призвала не закрывать глаза на акты беззакония в Молдавии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала иностранные посольства и аккредитованные в Молдавии международные структуры "перестать закрывать глаза" на "акты... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:25

2024-10-31T10:25

2024-10-31T10:25

в мире

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гагаузия

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евгения гуцул

евросоюз

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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала иностранные посольства и аккредитованные в Молдавии международные структуры "перестать закрывать глаза" на "акты беззакония", которые, по ее словам, совершают власти республики. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. По подозрению в электоральной коррупции задержаны несколько представителей оппозиционного блока "Победа". "Рассуждая о демократии и правовом государстве, (президент Молдавии) Майя Санду и правящая партия ("Действие и солидарность") выстроили в Молдавии полицейское государство, где главной и единственной задачей правоохранительных органов стало давление на несогласных и фабрикуются новые уголовные дела против оппозиции. Я призываю международные структуры, аккредитованные в Молдавии, посольства и правозащитные организации перестать закрывать глаза на эти и другие многочисленные акты беззакония. Молчание с их стороны становится соучастием в этих действиях", - зачитал на брифинге декларацию Гуцул ее помощник Юрий Кузнецов. В декларации отмечается, что накануне второго тура выборов все силы полиции брошены на запугивание самых уязвимых и беззащитных жителей Гагаузии и всей страны – пожилых людей. "Полицейские обходят дома, звонят на личные и домашние номера пенсионеров, бездоказательно обвиняя их в продаже голосов в первом туре и настоятельно советуют сделать правильный выбор во втором. В противном случае нашим старикам угрожают огромными штрафами и даже реальными тюремными сроками", - поясняется в декларации. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20241030/moldaviya-1980961257.html

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, евросоюз