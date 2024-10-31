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СВР обвинила власти Молдавии в использовании административного ресурса - РИА Новости, 31.10.2024
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09:35 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981056512.html
СВР обвинила власти Молдавии в использовании административного ресурса
СВР обвинила власти Молдавии в использовании административного ресурса - РИА Новости, 31.10.2024
СВР обвинила власти Молдавии в использовании административного ресурса
Во время недавних выборов в Молдавии были выявлены вопиющие нарушения, связанные с повсеместным использованием властями страны административного ресурса,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T09:35
2024-10-31T09:35
в мире
молдавия
россия
европа
обсе
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
выборы в молдавии — 2024
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Во время недавних выборов в Молдавии были выявлены вопиющие нарушения, связанные с повсеместным использованием властями страны административного ресурса, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России. "К числу наиболее вопиющих нарушений в секретариате ОБСЕ относят повсеместное использование властями административного ресурса", - говорится в релизе. "Кишинев под угрозой резкого сокращения финансирования требовал от местных администраций обеспечить нужные центральным властям результаты волеизъявления граждан. Центральная избирательная комиссия дала районным избиркомам команду обеспечить "правильный" подсчет голосов, в том числе путем внесения корректировок в протоколы участковых комиссий", - отметили в СВР. На избирательных участках для молдавской диаспоры в странах Европы отсутствовал независимый контроль за процессом голосования, не было достоверных данных о количестве избирателей, уточнили в службе.
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в мире, молдавия, россия, европа, обсе, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Европа, ОБСЕ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Выборы в Молдавии — 2024
СВР обвинила власти Молдавии в использовании административного ресурса

СВР: на выборах в Молдавии власти повсеместно использовали админресурс

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду во время пресс-подхода на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду во время пресс-подхода на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Президент Молдавии Майя Санду во время пресс-подхода на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Во время недавних выборов в Молдавии были выявлены вопиющие нарушения, связанные с повсеместным использованием властями страны административного ресурса, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«
"К числу наиболее вопиющих нарушений в секретариате ОБСЕ относят повсеместное использование властями административного ресурса", - говорится в релизе.
"Кишинев под угрозой резкого сокращения финансирования требовал от местных администраций обеспечить нужные центральным властям результаты волеизъявления граждан. Центральная избирательная комиссия дала районным избиркомам команду обеспечить "правильный" подсчет голосов, в том числе путем внесения корректировок в протоколы участковых комиссий", - отметили в СВР.
На избирательных участках для молдавской диаспоры в странах Европы отсутствовал независимый контроль за процессом голосования, не было достоверных данных о количестве избирателей, уточнили в службе.
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В миреМолдавияРоссияЕвропаОБСЕСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Выборы в Молдавии — 2024
 
 
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