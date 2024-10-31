СВР обвинила власти Молдавии в использовании административного ресурса
СВР: на выборах в Молдавии власти повсеместно использовали админресурс
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду во время пресс-подхода на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду во время пресс-подхода на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Во время недавних выборов в Молдавии были выявлены вопиющие нарушения, связанные с повсеместным использованием властями страны административного ресурса, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
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"К числу наиболее вопиющих нарушений в секретариате ОБСЕ относят повсеместное использование властями административного ресурса", - говорится в релизе.
"Кишинев под угрозой резкого сокращения финансирования требовал от местных администраций обеспечить нужные центральным властям результаты волеизъявления граждан. Центральная избирательная комиссия дала районным избиркомам команду обеспечить "правильный" подсчет голосов, в том числе путем внесения корректировок в протоколы участковых комиссий", - отметили в СВР.
На избирательных участках для молдавской диаспоры в странах Европы отсутствовал независимый контроль за процессом голосования, не было достоверных данных о количестве избирателей, уточнили в службе.