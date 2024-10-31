https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981056512.html

СВР обвинила власти Молдавии в использовании административного ресурса

СВР обвинила власти Молдавии в использовании административного ресурса - РИА Новости, 31.10.2024

СВР обвинила власти Молдавии в использовании административного ресурса

Во время недавних выборов в Молдавии были выявлены вопиющие нарушения, связанные с повсеместным использованием властями страны административного ресурса,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T09:35

2024-10-31T09:35

2024-10-31T09:35

в мире

молдавия

россия

европа

обсе

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978995065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96376014754a142e2fd2dede2fe8b553.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Во время недавних выборов в Молдавии были выявлены вопиющие нарушения, связанные с повсеместным использованием властями страны административного ресурса, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России. "К числу наиболее вопиющих нарушений в секретариате ОБСЕ относят повсеместное использование властями административного ресурса", - говорится в релизе. "Кишинев под угрозой резкого сокращения финансирования требовал от местных администраций обеспечить нужные центральным властям результаты волеизъявления граждан. Центральная избирательная комиссия дала районным избиркомам команду обеспечить "правильный" подсчет голосов, в том числе путем внесения корректировок в протоколы участковых комиссий", - отметили в СВР. На избирательных участках для молдавской диаспоры в странах Европы отсутствовал независимый контроль за процессом голосования, не было достоверных данных о количестве избирателей, уточнили в службе.

https://ria.ru/20241028/ssha-1980520577.html

молдавия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, россия, европа, обсе, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), выборы в молдавии — 2024