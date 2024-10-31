https://ria.ru/20241031/moldavija-1981160850.html

Запад противится объективной оценке выборов, заявили в Молдавии

Запад противится объективной оценке выборов, заявили в Молдавии - РИА Новости, 31.10.2024

Запад противится объективной оценке выборов, заявили в Молдавии

Запад, поддерживая режим баллотирующейся на второй срок президента Молдавии Майи Санду, ожидаемо будет противиться объективной оценке первого тура выборов главы РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:05

2024-10-31T15:05

2024-10-31T15:05

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молдавия

россия

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майя санду

евросоюз

обсе

снг

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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Запад, поддерживая режим баллотирующейся на второй срок президента Молдавии Майи Санду, ожидаемо будет противиться объективной оценке первого тура выборов главы молдавского государства и референдума о евроинтеграции, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что в руководстве секретариата ОБСЕ неформально признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей в ходе прошедшего 20 октября первого тура президентских выборов в Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции страны. "Запад, конечно, не захочет услышать мнение независимых наблюдателей ОБСЕ или даже попытается не допустить представления всестороннего анализа первого тура выборов и референдума, поскольку они сами, кто-то через молчаливое участие, кто-то через откровенную агитацию за действующего президента Майю Санду, приезжали в Республику Молдова и делали вещи, которые категорически запрещены электоральным кодексом страны. Поэтому понятно, что Запад, поддерживающий режим Санду, будет противиться любой объективной оценке референдума и первого тура выборов", - сказал Фотеску. По его словам, блок "Победа" подал в четверг иск в Конституционный суд о признании референдума неконституционным. По мнению депутата, в связи с многочисленными нарушениями при голосовании, изменение конституции будет незаконным, и поэтому ни в коем случае нельзя допустить принятия итогов плебисцита. "Все видели, что в Республике Молдова, где люди прекрасно понимают ситуацию, где люди живут с этими проблемами, которые создала нынешняя власть, референдуму народ сказал категорическое нет с разрывом в 10 процентов. И то, что было потом, когда сайт ЦИК зависал, когда он прекращал работать и при повторном включении вдруг обнаруживалось, что ситуация меняется в пользу действующего режима и референдума, это, конечно, понятно, что это накрутки, это вбросы, это те многочисленные нарушения, о которых мы говорили и будем говорить, и будем, конечно, все их оспаривать в законном порядке", - подчеркнул Фотеску. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. На прошедшем в тот же день референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.

https://ria.ru/20241027/moldaviya-1980348841.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, евросоюз, обсе, снг