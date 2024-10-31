https://ria.ru/20241031/moldavija-1981084111.html

Законность выборов зависит от Запада, заявили в Молдавии

Законность выборов зависит от Запада, заявили в Молдавии - РИА Новости, 31.10.2024

Законность выборов зависит от Запада, заявили в Молдавии

Выборы и еврореферендум в Молдавии становятся законными не в тот момент, когда это констатируют ЦИК и Конституционный суд, а когда такое решение оглашают... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:12

2024-10-31T11:12

2024-10-31T11:12

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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Выборы и еврореферендум в Молдавии становятся законными не в тот момент, когда это констатируют ЦИК и Конституционный суд, а когда такое решение оглашают западные лидеры, поэтому обо всех нарушениях международные структуры говорят только неформально, заявил РИА Новости депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Константин Старыш. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что в руководстве секретариата ОБСЕ неформально признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей в ходе прошедшего 20 октября первого тура президентских выборов в Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции страны. "Международные структуры всегда предпочитали говорить о своей позиции неформально. Есть такая волшебная формула любой наблюдательной миссии: "Некоторые зафиксированные нарушения не повлияли на электоральную картину в целом". Я думаю, что к этому все сведется. К огромному сожалению, уже не первый год и даже не первое десятилетие легитимность выборов в Молдавии определяют не граждане страны, не соответствующие органы внутри государства, а внешний фактор в лице Запада", - заявил Старыш. По его словам, прошедший референдум вызывал много вопросов, однако его поспешили признать координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при президенте США Джон Кирби и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Депутат считает, что это автоматически исключает возможность непризнания референдума внутри страны. "Я думаю, что внутри Молдавии тоже не будет никакой реакции. Если брать ЦИК, то эта структура полностью аффилирована правящей партии и ее неформальному лидеру Майе Санду, поэтому ожидать объективности от такой структуры, конечно же, нельзя. Как нельзя ожидать объективности и от Конституционного суда, в котором сегодня рассматривают запрос Партии коммунистов по поводу референдума. Вряд ли мы получим какую-то вменяемую реакцию", - добавил Старыш. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. На прошедшем в тот же день референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.

https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981055087.html

https://ria.ru/20241028/medvedchuk-1980490692.html

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