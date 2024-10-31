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В Молдавии проходят обыски по делам о коррупции на выборах - РИА Новости, 31.10.2024
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10:39 31.10.2024 (обновлено: 10:58 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/moldavija-1981075855.html
В Молдавии проходят обыски по делам о коррупции на выборах
В Молдавии проходят обыски по делам о коррупции на выборах - РИА Новости, 31.10.2024
В Молдавии проходят обыски по делам о коррупции на выборах
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в разных населенных пунктах Молдавии по семи уголовным делам о коррупции на выборах, в которых фигурируют... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:39
2024-10-31T10:58
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в разных населенных пунктах Молдавии по семи уголовным делам о коррупции на выборах, в которых фигурируют 12 подозреваемых, сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). "Сотрудники НАЦ и прокуроры Кишинева, Бельцов и Кагула в настоящее время проводят обыски в нескольких населенных пунктах районов Хынчешты, Калараш, Страшены, Ниспорены, Криулены, Флорешты и Оргеев. Действия происходят в рамках семи уголовных дел, возбужденных по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 1811 часть (1) Уголовного кодекса - избирательная коррупция", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАЦ. Согласно переданным материалам, 12 представителей политической партии подозреваются в предложении избирателям финансовых средств для реализации ими своих избирательных прав в пользу кандидата, зарегистрированного в президентской предвыборной гонке. "Таким образом, сегодняшние обыски направлены как на действия уголовного преследования в домах подозреваемых, так и в штаб-квартире политического формирования. Все лица подлежат конвоированию в НАЦ на слушания, один из них уже задержан на 72 часа, являясь лидером Чимишлийской территориальной организации", - подчеркивается в сообщении, при этом не уточняется, какой именно партии, однако на фото к сообщению видна надпись, расположенная на здании – блок "Победа". Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов президент Молдавии Майя Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. По подозрению в электоральной коррупции задержаны несколько представителей оппозиционного блока "Победа". Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. В один день с выборами прошел референдум по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС, на котором за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
https://ria.ru/20241028/sandu-1980597079.html
https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html
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в мире, справки, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Справки, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии проходят обыски по делам о коррупции на выборах

В Молдавии проходят обыски в рамках семи дел о коррупции на выборах

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в разных населенных пунктах Молдавии по семи уголовным делам о коррупции на выборах, в которых фигурируют 12 подозреваемых, сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).
"Сотрудники НАЦ и прокуроры Кишинева, Бельцов и Кагула в настоящее время проводят обыски в нескольких населенных пунктах районов Хынчешты, Калараш, Страшены, Ниспорены, Криулены, Флорешты и Оргеев. Действия происходят в рамках семи уголовных дел, возбужденных по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 1811 часть (1) Уголовного кодекса - избирательная коррупция", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАЦ.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Санду заявила, что не признает победу Стояногло, если проиграет выборы
28 октября, 22:00
Согласно переданным материалам, 12 представителей политической партии подозреваются в предложении избирателям финансовых средств для реализации ими своих избирательных прав в пользу кандидата, зарегистрированного в президентской предвыборной гонке. "Таким образом, сегодняшние обыски направлены как на действия уголовного преследования в домах подозреваемых, так и в штаб-квартире политического формирования. Все лица подлежат конвоированию в НАЦ на слушания, один из них уже задержан на 72 часа, являясь лидером Чимишлийской территориальной организации", - подчеркивается в сообщении, при этом не уточняется, какой именно партии, однако на фото к сообщению видна надпись, расположенная на здании – блок "Победа".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Украину ждет судьба Грузии и Молдавии
Вчера, 08:00
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов президент Молдавии Майя Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. По подозрению в электоральной коррупции задержаны несколько представителей оппозиционного блока "Победа".
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. В один день с выборами прошел референдум по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС, на котором за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Избиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
СВР: в ОБСЕ уверены в нарушениях на предстоящих выборах в Молдавии
Вчера, 09:55
 
В миреСправкиМолдавияКишиневГагаузияМайя СандуЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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