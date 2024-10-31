https://ria.ru/20241031/moldavija-1981075855.html

В Молдавии проходят обыски по делам о коррупции на выборах

В Молдавии проходят обыски по делам о коррупции на выборах - РИА Новости, 31.10.2024

В Молдавии проходят обыски по делам о коррупции на выборах

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в разных населенных пунктах Молдавии по семи уголовным делам о коррупции на выборах, в которых фигурируют... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:39

2024-10-31T10:39

2024-10-31T10:58

в мире

справки

молдавия

кишинев

гагаузия

майя санду

евросоюз

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg

КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в разных населенных пунктах Молдавии по семи уголовным делам о коррупции на выборах, в которых фигурируют 12 подозреваемых, сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). "Сотрудники НАЦ и прокуроры Кишинева, Бельцов и Кагула в настоящее время проводят обыски в нескольких населенных пунктах районов Хынчешты, Калараш, Страшены, Ниспорены, Криулены, Флорешты и Оргеев. Действия происходят в рамках семи уголовных дел, возбужденных по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 1811 часть (1) Уголовного кодекса - избирательная коррупция", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАЦ. Согласно переданным материалам, 12 представителей политической партии подозреваются в предложении избирателям финансовых средств для реализации ими своих избирательных прав в пользу кандидата, зарегистрированного в президентской предвыборной гонке. "Таким образом, сегодняшние обыски направлены как на действия уголовного преследования в домах подозреваемых, так и в штаб-квартире политического формирования. Все лица подлежат конвоированию в НАЦ на слушания, один из них уже задержан на 72 часа, являясь лидером Чимишлийской территориальной организации", - подчеркивается в сообщении, при этом не уточняется, какой именно партии, однако на фото к сообщению видна надпись, расположенная на здании – блок "Победа". Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов президент Молдавии Майя Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. По подозрению в электоральной коррупции задержаны несколько представителей оппозиционного блока "Победа". Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. В один день с выборами прошел референдум по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС, на котором за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".

https://ria.ru/20241028/sandu-1980597079.html

https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html

https://ria.ru/20241031/obse-1981063565.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024