https://ria.ru/20241031/mobilizatsiya-1981225058.html

Экс-генерал ВСУ рассказал о массовом дезертирстве на Украине

Экс-генерал ВСУ рассказал о массовом дезертирстве на Украине - РИА Новости, 31.10.2024

Экс-генерал ВСУ рассказал о массовом дезертирстве на Украине

На Украине из 100 мобилизованных до фронта доходят лишь 10 из-за массовых случаев дезертирства и недостаточной подготовки, заявил экс-заместитель секретаря... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:27

2024-10-31T19:27

2024-10-31T19:27

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. На Украине из 100 мобилизованных до фронта доходят лишь 10 из-за массовых случаев дезертирства и недостаточной подготовки, заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерал в отставке Сергей Кривонос. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко 29 октября заявлял, что власти Украины планируют призвать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек. "Власть абсолютно не хочет признавать свой полный провал касательно исполнения закона о мобилизации и мобилизационной подготовке. И этот провал начался еще с 2022 года, когда начали рассказывать, что мы уже победили и кофе надо пить в Ялте... Можно написать цифры и в миллион, и в 50 тысяч, и в 160 тысяч, и в 20 тысяч - вопрос в пользе. Коэффициент полезного действия от этого будет? Если из 100 человек на фронт доходят только 10. А если у нас уже 100 тысяч самовольно оставили части… Они дезертиры", - сказал Кривонос в интервью на YouTube-канала "Фабрика новостей". Кривонос также заявляет, что смысла в мобилизации такого числа граждан Украины нет, если они не будут должным образом подготовлены. При этом, как он утверждает, на данный момент на Украине дезертирами некому заниматься, потому что, в частности, военная прокуратура, как государственная система, уже уничтожена. "Мы развалили доверие народа к власти", - добавил Кривонос. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в феврале заявлял, что из украинской армии, численность которой составляет около 1 миллиона человек, в боевых действиях активно участвуют 200-300 тысяч человек. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов на территории РФ

https://ria.ru/20241026/podpole-1980206201.html

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979284256.html

https://ria.ru/20241024/mobilizatsiya-1979863655.html

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в мире, украина, россия, ялта, сергей кривонос, алексей гончаренко, александр литвиненко (1962-2006), верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины