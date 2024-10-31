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Силы ПВО за ночь уничтожили 21 БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили 21 БПЛА - РИА Новости, 31.10.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили 21 БПЛА

Российская ПВО за минувшую ночь уничтожила и перехватила 21 украинский БПЛА над шестью регионами РФ и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T07:37

2024-10-31T07:37

2024-10-31T07:42

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

черное море

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская ПВО за минувшую ночь уничтожила и перехватила 21 украинский БПЛА над шестью регионами РФ и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательных аппарат", - говорится в сообщении.Восемь БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Курской области, три – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Брянской области, по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.

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россия, вооруженные силы рф, черное море