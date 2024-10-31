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Мизулина не будет поддерживать законопроект против травли в школах - РИА Новости, 31.10.2024
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13:44 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/mizulina-1981134707.html
Мизулина не будет поддерживать законопроект против травли в школах
Мизулина не будет поддерживать законопроект против травли в школах - РИА Новости, 31.10.2024
Мизулина не будет поддерживать законопроект против травли в школах
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина во время круглого стола в Общественной палате (ОП) РФ заявила, что не будет поддерживать законопроект... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:44
2024-10-31T13:44
общество
россия
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
госдума рф
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина во время круглого стола в Общественной палате (ОП) РФ заявила, что не будет поддерживать законопроект против травли в школах. Круглый стол "Запретить нельзя оставить: о зарубежных платформах в РФ и защите молодежи от их деструктивного воздействия" проходит ОП РФ в четверг. "У нас тоже к нему очень серьезные вопросы есть (к законопроекту против травли в школах - ред.). Мы его не поддерживаем. Поддерживать нашей организацией точно не будем. Большая его часть касается образовательных учреждений. Полагаем, что такого рода мерами решить эту проблему невозможно. Только усложнит всю ситуацию. В ближайшие дни направим свое заключение на эту тему в Государственную Думу", - сказала Мизулина. Ранее в Госдуме разработали законопроект, направленный на сокращение травли в детской и молодежной среде. Законопроектом предлагается комплекс мер для организации системной работы по профилактике травли среди детей и молодежи, одной из которых является определение понятия "травли". Данное определение позволит работать с подростками, которые травят как своих сверстников, таки и взрослых, в том числе, педагогов, отмечается в документе.
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общество, россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, госдума рф
Общество, Россия, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Госдума РФ
Мизулина не будет поддерживать законопроект против травли в школах

Мизулина заявила, что не будет поддерживать законопроект против травли в школах

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкГлава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Анастасия Петрова
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Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина во время круглого стола в Общественной палате (ОП) РФ заявила, что не будет поддерживать законопроект против травли в школах.
Круглый стол "Запретить нельзя оставить: о зарубежных платформах в РФ и защите молодежи от их деструктивного воздействия" проходит ОП РФ в четверг.
"У нас тоже к нему очень серьезные вопросы есть (к законопроекту против травли в школах - ред.). Мы его не поддерживаем. Поддерживать нашей организацией точно не будем. Большая его часть касается образовательных учреждений. Полагаем, что такого рода мерами решить эту проблему невозможно. Только усложнит всю ситуацию. В ближайшие дни направим свое заключение на эту тему в Государственную Думу", - сказала Мизулина.
Ранее в Госдуме разработали законопроект, направленный на сокращение травли в детской и молодежной среде. Законопроектом предлагается комплекс мер для организации системной работы по профилактике травли среди детей и молодежи, одной из которых является определение понятия "травли". Данное определение позволит работать с подростками, которые травят как своих сверстников, таки и взрослых, в том числе, педагогов, отмечается в документе.
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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