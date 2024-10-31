Мизулина не будет поддерживать законопроект против травли в школах
Мизулина заявила, что не будет поддерживать законопроект против травли в школах
© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкГлава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина во время круглого стола в Общественной палате (ОП) РФ заявила, что не будет поддерживать законопроект против травли в школах.
Круглый стол "Запретить нельзя оставить: о зарубежных платформах в РФ и защите молодежи от их деструктивного воздействия" проходит ОП РФ в четверг.
"У нас тоже к нему очень серьезные вопросы есть (к законопроекту против травли в школах - ред.). Мы его не поддерживаем. Поддерживать нашей организацией точно не будем. Большая его часть касается образовательных учреждений. Полагаем, что такого рода мерами решить эту проблему невозможно. Только усложнит всю ситуацию. В ближайшие дни направим свое заключение на эту тему в Государственную Думу", - сказала Мизулина.
Ранее в Госдуме разработали законопроект, направленный на сокращение травли в детской и молодежной среде. Законопроектом предлагается комплекс мер для организации системной работы по профилактике травли среди детей и молодежи, одной из которых является определение понятия "травли". Данное определение позволит работать с подростками, которые травят как своих сверстников, таки и взрослых, в том числе, педагогов, отмечается в документе.
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