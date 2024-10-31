https://ria.ru/20241031/mizulina-1981134707.html

Мизулина не будет поддерживать законопроект против травли в школах

Мизулина не будет поддерживать законопроект против травли в школах - РИА Новости, 31.10.2024

Мизулина не будет поддерживать законопроект против травли в школах

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина во время круглого стола в Общественной палате (ОП) РФ заявила, что не будет поддерживать законопроект... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:44

2024-10-31T13:44

2024-10-31T13:44

общество

россия

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974412993_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_c5e0da2c03624933ec995862e2870940.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина во время круглого стола в Общественной палате (ОП) РФ заявила, что не будет поддерживать законопроект против травли в школах. Круглый стол "Запретить нельзя оставить: о зарубежных платформах в РФ и защите молодежи от их деструктивного воздействия" проходит ОП РФ в четверг. "У нас тоже к нему очень серьезные вопросы есть (к законопроекту против травли в школах - ред.). Мы его не поддерживаем. Поддерживать нашей организацией точно не будем. Большая его часть касается образовательных учреждений. Полагаем, что такого рода мерами решить эту проблему невозможно. Только усложнит всю ситуацию. В ближайшие дни направим свое заключение на эту тему в Государственную Думу", - сказала Мизулина. Ранее в Госдуме разработали законопроект, направленный на сокращение травли в детской и молодежной среде. Законопроектом предлагается комплекс мер для организации системной работы по профилактике травли среди детей и молодежи, одной из которых является определение понятия "травли". Данное определение позволит работать с подростками, которые травят как своих сверстников, таки и взрослых, в том числе, педагогов, отмечается в документе.

https://ria.ru/20240930/shkola-1975530214.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, госдума рф