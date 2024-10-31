https://ria.ru/20241031/mizulina-1981026530.html

Суд продолжит рассматривать иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю*

Суд продолжит рассматривать иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю* - РИА Новости, 31.10.2024

Суд продолжит рассматривать иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю*

Лефортовский суд Москвы в четверг продолжит рассматривать иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T01:29

2024-10-31T01:29

2024-10-31T01:29

москва

россия

беслан

екатерина мизулина

артемий лебедев

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в четверг продолжит рассматривать иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю*, сообщили в суде. Судебное заседание назначено на 14.00 мск. Заявителями по иску значатся ассоциация участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и ее глава Екатерина Мизулина. Истцы полагают, что ответчики "нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию ассоциации". Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю*. Затем она призвала присоединиться к судебному иску матерей и жителей Беслана, о которых также высказался дизайнер. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что намерена требовать возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. В свою очередь, Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240807/lebedev-1964620383.html

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москва, россия, беслан, екатерина мизулина, артемий лебедев, лига безопасного интернета