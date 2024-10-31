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Суд продолжит рассматривать иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю* - РИА Новости, 31.10.2024
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01:29 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/mizulina-1981026530.html
Суд продолжит рассматривать иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю*
Суд продолжит рассматривать иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю* - РИА Новости, 31.10.2024
Суд продолжит рассматривать иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю*
Лефортовский суд Москвы в четверг продолжит рассматривать иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T01:29
2024-10-31T01:29
москва
россия
беслан
екатерина мизулина
артемий лебедев
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в четверг продолжит рассматривать иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю*, сообщили в суде. Судебное заседание назначено на 14.00 мск. Заявителями по иску значатся ассоциация участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и ее глава Екатерина Мизулина. Истцы полагают, что ответчики "нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию ассоциации". Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю*. Затем она призвала присоединиться к судебному иску матерей и жителей Беслана, о которых также высказался дизайнер. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что намерена требовать возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. В свою очередь, Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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москва, россия, беслан, екатерина мизулина, артемий лебедев, лига безопасного интернета
Москва, Россия, Беслан, Екатерина Мизулина, Артемий Лебедев, Лига безопасного интернета
Суд продолжит рассматривать иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю*

Лефортовский суд продолжит рассматривать иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкГлава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Анастасия Петрова
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Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в четверг продолжит рассматривать иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю*, сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 14.00 мск.
Заявителями по иску значатся ассоциация участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и ее глава Екатерина Мизулина. Истцы полагают, что ответчики "нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию ассоциации".
Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю*. Затем она призвала присоединиться к судебному иску матерей и жителей Беслана, о которых также высказался дизайнер. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что намерена требовать возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. В свою очередь, Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Дизайнер Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Лебедев извинился перед Мизулиной
7 августа, 12:52
 
МоскваРоссияБесланЕкатерина МизулинаАртемий ЛебедевЛига безопасного интернета
 
 
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