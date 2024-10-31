Мишустин призвал оперативно направить поправки в бюджет в Госдуму
Мишустин призвал правительство оперативно направить поправки в бюджет в Госдуму
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 31 октября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 31 октября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительству РФ необходимо оперативно направить в Госдуму предложенные поправки в проект федерального бюджета РФ, чтобы была возможность их детально проработать в профильных комитетах с депутатами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
Глава правительства в ходе заседания сообщил, что Минфин с участием ведомств подготовил поправки в проект федерального бюджета на 2025 и 2026-2027 годы, которые будут направлены ко второму чтению в Государственной Думе.
"Все эти изменения призваны уточнить проект бюджета. Важно усилить акценты на самых главных вопросах, на которых предстоит нам продвинуться в перспективе ближайших трех лет. Теперь нужно, конечно, оперативно направить эти предложения в Госдуму, чтобы была возможность их детально проработать на профильных комитетах с депутатами Государственной Думы и, соответственно, принять ко второму чтению", - сказал Мишустин.
Путин утвердил особенности исполнения бюджета в 2025 году
29 октября, 18:46