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Мишустин призвал оперативно направить поправки в бюджет в Госдуму - РИА Новости, 31.10.2024
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16:14 31.10.2024 (обновлено: 18:41 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/mishustin-1981176140.html
Мишустин призвал оперативно направить поправки в бюджет в Госдуму
Мишустин призвал оперативно направить поправки в бюджет в Госдуму - РИА Новости, 31.10.2024
Мишустин призвал оперативно направить поправки в бюджет в Госдуму
Правительству РФ необходимо оперативно направить в Госдуму предложенные поправки в проект федерального бюджета РФ, чтобы была возможность их детально... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:14
2024-10-31T18:41
россия
михаил мишустин
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительству РФ необходимо оперативно направить в Госдуму предложенные поправки в проект федерального бюджета РФ, чтобы была возможность их детально проработать в профильных комитетах с депутатами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. Глава правительства в ходе заседания сообщил, что Минфин с участием ведомств подготовил поправки в проект федерального бюджета на 2025 и 2026-2027 годы, которые будут направлены ко второму чтению в Государственной Думе. "Все эти изменения призваны уточнить проект бюджета. Важно усилить акценты на самых главных вопросах, на которых предстоит нам продвинуться в перспективе ближайших трех лет. Теперь нужно, конечно, оперативно направить эти предложения в Госдуму, чтобы была возможность их детально проработать на профильных комитетах с депутатами Государственной Думы и, соответственно, принять ко второму чтению", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241029/putin-1980779155.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Мишустин призвал оперативно направить поправки в бюджет в Госдуму

Мишустин призвал правительство оперативно направить поправки в бюджет в Госдуму

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 31 октября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 31 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 31 октября 2024
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительству РФ необходимо оперативно направить в Госдуму предложенные поправки в проект федерального бюджета РФ, чтобы была возможность их детально проработать в профильных комитетах с депутатами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
Глава правительства в ходе заседания сообщил, что Минфин с участием ведомств подготовил поправки в проект федерального бюджета на 2025 и 2026-2027 годы, которые будут направлены ко второму чтению в Государственной Думе.
"Все эти изменения призваны уточнить проект бюджета. Важно усилить акценты на самых главных вопросах, на которых предстоит нам продвинуться в перспективе ближайших трех лет. Теперь нужно, конечно, оперативно направить эти предложения в Госдуму, чтобы была возможность их детально проработать на профильных комитетах с депутатами Государственной Думы и, соответственно, принять ко второму чтению", - сказал Мишустин.
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РоссияМихаил МишустинГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
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