https://ria.ru/20241031/mishustin-1981176140.html

Мишустин призвал оперативно направить поправки в бюджет в Госдуму

Мишустин призвал оперативно направить поправки в бюджет в Госдуму - РИА Новости, 31.10.2024

Мишустин призвал оперативно направить поправки в бюджет в Госдуму

Правительству РФ необходимо оперативно направить в Госдуму предложенные поправки в проект федерального бюджета РФ, чтобы была возможность их детально... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:14

2024-10-31T16:14

2024-10-31T18:41

россия

михаил мишустин

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981217440_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45f51a0a35149364753336b44be2eb04.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительству РФ необходимо оперативно направить в Госдуму предложенные поправки в проект федерального бюджета РФ, чтобы была возможность их детально проработать в профильных комитетах с депутатами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. Глава правительства в ходе заседания сообщил, что Минфин с участием ведомств подготовил поправки в проект федерального бюджета на 2025 и 2026-2027 годы, которые будут направлены ко второму чтению в Государственной Думе. "Все эти изменения призваны уточнить проект бюджета. Важно усилить акценты на самых главных вопросах, на которых предстоит нам продвинуться в перспективе ближайших трех лет. Теперь нужно, конечно, оперативно направить эти предложения в Госдуму, чтобы была возможность их детально проработать на профильных комитетах с депутатами Государственной Думы и, соответственно, принять ко второму чтению", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241029/putin-1980779155.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика